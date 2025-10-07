“Los coaches ya no salvan a nadie”: Comenzaron los Cuartos de Final en La Voz Argentina

En la primera emisión de los Cuartos de Final, Nico Occhiato explicó cómo es la nueva mecánica del talent show de El 9 Televida de cara a la final.

Este lunes comenzaron los cuartos de final en La Voz Argentina. Y Nico Occhiato, apenas comenzó el talent show de El 9 Televida, fue quien reveló todos los detalles de cómo iba esta etapa. “Hoy arrancan los Cuartos de final, hoy van a competir el equipo Lali y después el equipo Luck Ra”, anunció el conductor después de presentar a Lali Espósito, Luck Ra, Miranda! y Soledad Pastorutti.

“¿Qué pasa en los cuartos de final? Los coaches ya no salvan a nadie, pero sí van a votar todos cada vez que cantan todos”, sorprendió anunciando a viva voz sobre el escenario.

Rápidamente, el conductor aclaró: “Ahora los coaches votan pero ya no salvan“. Y de inmediato sumó: “Lo más duro de comunicar, además de eso, es que en los cuartos de final se van dos participantes por equipo. Hoy se van dos del Team Lali y dos del Team Luck Ra, hoy vamos a tener cuatro despedidas en La Voz Argentina”.

¿Quiénes dejaron el programa?

El encargado de romper el hielo fue el Team Lali. Jaime Muñoz interpretó “Recuérdame” de Carlos Rivera, Giuliana Picconi eligió “Nunca voy a olvidarte” de Cristian Castro, Alan Lez apostó por “Kiss” de Prince y Valentino Rossi se volcó en “Cuando nadie me ve” de Alejandro Sanz. La decisión, tomada por el promedio de puntajes de los cuatro coaches —Lali Espósito, Luck Ra, Miranda! y Soledad Pastorutti—, dejó fuera de competencia a Giuliana y Valentino.

Así, Alan fue el primer clasificado a semifinales, recibiendo una ovación que lo dejó sin palabras. Poco después, el conductor Nico Occhiato anunció que Jaime completaba el dúo de semifinalistas del equipo.

En el Team Luck Ra, la competencia también fue reñida. Federico Mestre, Nathalie Aponte, Nicolás Behringer y Thomas Dantas subieron al escenario para buscar un lugar entre los mejores. Nicolás Behringer se lució con “Honesty” de Billy Joel y fue el primero en avanzar a semifinales. Luego del corte, la expectativa se mantuvo hasta que se reveló que Nathalie Aponte, quien interpretó “Bang bang” de Ariana Grande, completaba el grupo de semifinalistas del equipo. De esta manera, Thomas Dantas y Federico Mestre quedaron eliminados.

No te pierdas cómo sigue La Voz Argentina este martes en El 9 Televida al término de Amor a Cualquier Precio.