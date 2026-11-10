“Los caprichitos acá no van”: la drástica y caprichosa decisión de Nazareno Casero en MasterChef Celebrity que enojó al jurado

La gala de última chance de MasterChef Celebrity Argentina 2026 dejó uno de los momentos más tensos, insólitos y comentados de la temporada. Con el desafío de preparar un clásico rogel, Nazareno Casero colapsó en los minutos finales, se negó a seguir las indicaciones de Wanda Nara y decidió no entregar su plato. El desplante desató la furia de Germán Martitegui, quien se negó a probar la preparación tras calificarla de estar hecha con “mala onda”.

Las cocinas más famosas del país vivieron una noche de extrema tensión en El 9 Televida durante la prueba de última chance. Con el objetivo de elaborar una compleja y perfecta torta rogel, los participantes sufrieron contra el reloj, pero ninguno atravesó una crisis tan determinante como la de Nazareno Casero.

El colapso, el plantón a Wanda y el enojo con Martitegui

A falta de dos minutos para que finalice el tiempo, el actor se rindió por completo ante las dificultades de la receta. Al verlo bloqueado, Wanda Nara se acercó a su estación e intentó asistirlo para salvarlo de un destino seguro en la gala de eliminación. Sin embargo, la respuesta de Nazareno sorprendió a todos: “Ya está, prefiero pasar este tiempo charlando con vos”.

Ante la insistencia de la conductora para que colocara el merengue, el participante se plantó de forma terminante: “No voy a poner el merengue en dos pisos. Perdónenme, pero no lo voy a hacer. Prefiero entregar nada antes que entregar esto, si total lo peor que puede pasar es ir al delantal negro”.

A la hora de la devolución frente al jurado, Casero reconoció su bloqueo: “Una mala interpretación mía de la receta, no pude entender el horno, no pude aprovechar las enseñanzas del chef Martitegui”. Cuando Wanda le pidió que admitiera que se había encaprichado, él asintió: “Sí, en muchos casos prefiero morir en la mía que intentar complacer en este caso al chef Martitegui”.

La furia del jurado y un plato directo al piso

Las palabras del actor desataron la inmediata reacción de Germán Martitegui, quien le marcó los límites sin vueltas: “Los caprichitos esos acá no van, porque no tiene sentido”.

La situación empeoró dramáticamente cuando el chef intentó cortar el precario rogel de apenas tres pisos, provocando que toda la estructura se desarmara y cayera del plato. “Cuando pensás que la torta no podría estar peor, la tiran”, acotó con ironía Wanda Nara. Ante esto, Martitegui sentenció que la preparación estaba hecha con “mala onda” y optó por no probar ni un solo bocado.

Visiblemente enojada por la actitud de su compañero de certamen, la conductora le confesó sin filtro: “A mí me dio ganas de darte un bollo hoy, porque te bloqueaste, no me hacías caso”, mientras que Damián Betular cerró lapidario: “No es un buen día”.

Seguí todo lo que sucede en el programa de cocina más visto del país por El 9 Televida.