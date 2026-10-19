Los cambios y el valor de poder adaptarnos

Provocadas o imprevistas, las transiciones vitales desafían nuestro equilibrio. La clave para adaptarnos reside en superar las etiquetas iniciales y comprender el valor del proceso a mediano plazo.

La vida es un flujo ininterrumpido de transformaciones. Sin embargo, los seres humanos tendemos por naturaleza a buscar la estabilidad, construyendo zonas de confort donde nos sentimos seguros.

“Cuando un acontecimiento irrumpe y altera la rutina —ya sea una mudanza, la ruptura de una pareja, un ascenso laboral o la pérdida de un empleo—, la primera reacción suele ser la desorientación o la resistencia. Clasificamos de inmediato los hechos en ‘buenos’ o ‘malos’, sin notar que esa etiqueta inicial es apenas una foto fija dentro de una película mucho más larga”, argumentó el psicólogo Marcelo Ceberio.

Afrontar los cambios exige cambiar la mirada sobre la incertidumbre, y entender que la adaptabilidad es la herramienta psicológica más valiosa para el crecimiento personal.

Ni positivos ni negativos: la perspectiva a mediano plazo

Desde la perspectiva de la psicología sistémica y las neurociencias, el Dr. Marcelo Ceberio sostiene una premisa reveladora: no existen cambios intrínsecamente negativos o positivos. Lo que en un primer momento catalogamos como una catástrofe puede revelar, con el paso del tiempo, una dimensión profundamente enriquecedora.

“Un ejemplo paradigmático es el despido laboral. Atravesar la pérdida del trabajo genera de inmediato una angustia legítima, acompañada de incertidumbre económica, inseguridad y duelo por el rol perdido. Es una vivencia dolorosa. Sin embargo, evaluado a mediano o largo plazo, ese hito suele convertirse en el catalizador de un panorama superador: la oportunidad de emprender un proyecto propio, conseguir un empleo con mejor remuneración, conquistar una mayor flexibilidad horaria o integrarse a un ambiente de trabajo más saludable. Lo que parecía un final trágico se reconfigura como el impulso necesario para salir de una situación que quizás ya estaba agotada”, detalló Ceberio.

Cambios buscados vs. cambios impuestos

Para aprender a adaptarnos, es útil distinguir la naturaleza de la transición:

Cambios provocados: Son aquellos que buscamos activamente (renunciar a un puesto, iniciar una carrera, mudarnos de ciudad). Aunque son deseados, no están exentos de estrés, ya que implican abandonar certezas para asumir riesgos.

Cambios contextuales o impuestos: Son eventos en los que el entorno o las circunstancias nos exigen cambiar sin haberlo planificado. En estos casos, la sensación de falta de control suele detonar mayor resistencia emocional.

En ambos escenarios, la aceptación resulta el pilar fundamental. Aceptar no significa resignarse ni asumir una actitud pasiva, sino reconocer la nueva realidad para dejar de gastar energía en pelear contra lo que ya ocurrió.

Claves y herramientas para adaptarse a la metamorfosis

Para transitar las etapas de transición con serenidad y utilizarlas a favor de nuestro crecimiento, los especialistas sugieren poner en práctica una serie de herramientas emocionales:

Flexibilizar el pensamiento: Desarrollar la capacidad de cuestionar las propias certezas y abrirse a nuevos escenarios. La rigidez cognitiva es la principal fuente de sufrimiento ante lo imprevisto. Gestionar la incertidumbre: Comprender que no se puede controlar cada variable del futuro. Enfocarse en el “paso a paso” reduce los niveles de ansiedad. Validar las emociones de tránsito: Es normal sentir miedo, tristeza o confusión en medio del proceso. Permitirse habitar esas emociones sin juzgarse es parte indispensable de la adaptación. Rescatar la resiliencia y el aprendizaje: Preguntarse «¿qué habilidad nueva me exige desplegar esta situación?» en lugar de quedarse atascado en el «¿por qué a mí?». Apoyarse en la red afectiva: Compartir lo que nos pasa con el entorno cercano evita el aislamiento y ayuda a encuadrar la experiencia desde otras miradas.

“Comprender que cada cambio nos desarma para volver a armarnos con más herramientas, mayor madurez y un autoconocimiento más profundo. Aprender a mutar no es solo sobrevivir a la marea, sino descubrir que en el movimiento reside nuestra verdadera fortaleza”, concluyó Ceberio.

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