Los 5 alimentos en nochebuena que más pueden engordarnos: ¿cuáles son?

Las celebraciones de fin de año suelen girar en torno a mesas abundantes donde el placer gastronómico parece no tener límites. Sin embargo, para quienes conviven con el sobrepeso o la obesidad, estas fechas representan un desafío metabólico. Identificamos los cinco platos con mayor densidad calórica de nuestra mesa.

La Nochebuena es, por tradición, una fiesta de abundancia. Sin embargo, la combinación de altas temperaturas con un menú heredado de climas invernales resulta en una ingesta calórica que, en una sola noche, puede duplicar el requerimiento diario de un adulto. Para transitar estas fiestas de manera saludable, el primer paso es conocer a los “protagonistas” que más calorías aportan y aprender a gestionarlos.

El “Top 5” de la mesa navideña: cuidado con la densidad calórica

Según precisó el médico clínico, especialista en obesidad Jorge Pujol, “estos son los cinco alimentos que no solo son altos en calorías, sino que combinan grasas, azúcares y harinas refinadas, lo que dificulta la señal de saciedad en el cerebro.

1.Pan Dulce: Es quizás el símbolo máximo de la Navidad, pero también uno de los más calóricos. Su masa rica en manteca y huevos, sumada al azúcar, las frutas abrillantadas, frutos secos y glaseados, lo convierte en una “bomba” energética. Una sola rebanada generosa puede rondar las 400-500 calorías.

Turrón: Aunque parece un bocado pequeño, su base de miel, azúcar y frutos secos (como almendras o maní) lo hace extremadamente denso. El problema principal es que se consume “por picoteo”, perdiendo noción de la cantidad real ingerida.

Torre de panqueques: Un clásico de la entrada que engaña. Al estar compuesto por múltiples capas de masa blanca, mayonesa en exceso, fiambres, queso y a veces paté, suma una cantidad enorme de sodio y grasas saturadas en una porción pequeña.

Sandwichitos de miga: Son el “enemigo silencioso”. Su textura liviana y el pan refinado invitan a comer varios sin sentir pesadez inmediata. Sin embargo, la manteca o mayonesa que se usa para humedecerlos los carga de calorías vacías.

Clericó o ponche: La combinación de frutas con vino y azúcar agregada crea una bebida con un índice glucémico altísimo. El alcohol aporta calorías vacías y, además, desinhibe el centro del apetito, haciendo que comamos más de lo planeado”.

Estrategias para personas con sobrepeso u obesidad

Si estás en un proceso de descenso de peso o buscas mantenerte, la Navidad no tiene por qué ser una “caída libre”. Aquí algunos tips fundamentales:

No llegues con hambre: El error más común es no comer nada durante el día 24 para “tener espacio”. Esto garantiza que llegarás con niveles bajos de azúcar y comerás con voracidad. Realiza todas tus comidas previas de forma liviana.

El error más común es no comer nada durante el día 24 para “tener espacio”. Esto garantiza que llegarás con niveles bajos de azúcar y comerás con voracidad. Realiza todas tus comidas previas de forma liviana. La técnica del plato único: En lugar de picotear de las fuentes en el centro de la mesa, servite en un plato todo lo que vas a comer (incluyendo la entrada). Esto te da una referencia visual real de la cantidad de comida.

En lugar de picotear de las fuentes en el centro de la mesa, servite en un plato todo lo que vas a comer (incluyendo la entrada). Esto te da una referencia visual real de la cantidad de comida. Prioriza las proteínas y fibras: Llená la mitad de tu plato con ensaladas frescas y verduras. Luego añadí la carne magra (peceto o pollo). Dejá los carbohidratos (panqueques, ensalada rusa) como un acompañamiento pequeño.

Llená la mitad de tu plato con ensaladas frescas y verduras. Luego añadí la carne magra (peceto o pollo). Dejá los carbohidratos (panqueques, ensalada rusa) como un acompañamiento pequeño. Elegí tus batallas dulces: En lugar de comer de todo, elegí lo que más te guste. Si amas el pan dulce, come una porción pequeña y saltea el turrón o el helado.

Consejos para comer sin excesos l

-“Hidratación entre copas: Por cada copa de bebida alcohólica, bebe un vaso grande de agua mineral. Esto te mantendrá hidratado y ayudará a procesar mejor el alcohol.

-Masticar lento y conversar: La señal de saciedad tarda unos 20 minutos en llegar al cerebro. Si comes rápido mientras hablas, ingerís el doble antes de sentirte lleno. Disfrutá de la charla; la fiesta es el encuentro, no solo la comida.

-Cuidado con las sobras: El peligro no es solo la cena del 24, sino el “recalentado” que dura tres días más. Intentá repartir las sobras entre los invitados al finalizar la noche para evitar tener tentaciones calóricas en tu heladera durante toda la semana.

“Pasar una excelente Nochebuena no depende de la cantidad de comida, sino de la calidad de los momentos compartidos. Comer con conciencia nos permite celebrar sin la culpa del día después”, concluyó el profesional.

