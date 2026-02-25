 Longevidad vital: los pilares del bienestar para lograrla

En un mundo que busca incansablemente la fuente de la juventud, el concepto de longevidad ha evolucionado: ya no se trata solo de sumar años, sino de añadir vida a los mismos.

El caso de Mirtha Legrand, quien a sus 99 años mantiene una lucidez envidiable y una actividad profesional constante, se ha convertido en un objeto de estudio y admiración para pensar en una longevidad saludable y vital. ¿Existe un secreto genético o es el resultado de un estilo de vida disciplinado? Desde la neurociencia hasta la nutrición y gerontología, exploramos los pilares que permiten alcanzar una longevidad sana y cómo la “Chiqui” personifica el ideal del envejecimiento activo.

El peligro de los prejuicios

La longevidad extrema suele asociarse a las “zonas azules” del mundo —lugares como Okinawa o Cerdeña—, pero en el corazón de la cultura rioplatense, Mirtha Legrand desafía las leyes del tiempo. Su caso no es solo una curiosidad del espectáculo, sino una evidencia de que el cerebro y el cuerpo pueden funcionar en niveles óptimos mucho más allá de lo que la medicina tradicional solía predecir.

“Los prejuicios sobre el envejecimiento suelen estar anclados en una visión ‘edadista’ que asocia la longevidad exclusivamente con el declive, la pasividad o la pérdida de utilidad social. Esta narrativa errónea nos hace creer que cumplir años es una retirada de la vida activa, cuando en realidad es una etapa de madurez donde la experiencia y la estabilidad emocional alcanzan su punto máximo. Estos estereotipos no solo dañan la autoestima de las personas mayores, sino que generan un temor infundado en los más jóvenes, quienes ven el futuro como una amenaza en lugar de una evolución natural llena de nuevas posibilidades y perspectivas”, detalló Karina Bergé, psicopedagoga y especialista en gerontología.

-¿Cómo superar estos prejuicios?

“Para superar estos prejuicios, es fundamental cambiar el enfoque hacia un ‘envejecimiento activo’ y empoderado, reconociendo que la capacidad de aprender, crear y aportar no tiene fecha de vencimiento. La clave reside en desafiar los límites autoimpuestos y mantener la curiosidad despierta, integrándonos en espacios intergeneracionales donde el diálogo rompa los mitos de la brecha de edad. Al cuidar nuestra salud física y mental con el mismo entusiasmo que en la juventud y al celebrar cada nueva década como una conquista de sabiduría, transformamos la vejez en un territorio de libertad, demostrando que la verdadera vitalidad no reside en la ausencia de arrugas, sino en la vigencia de nuestros propósitos”.

El factor Mirtha: curiosidad, trabajo y memoria

Si analizamos el día a día de la gran diva de la televisión argentina, encontramos elementos que la ciencia moderna identifica como protectores cognitivos. Mirtha no solo “está”, sino que “participa”.

-Gimnasia mental: Su rutina de preparación para cada programa incluye la lectura de diarios, el estudio de la vida de sus invitados y la memorización de datos actuales. Esta exigencia mantiene la plasticidad neuronal, creando lo que los médicos llaman “reserva cognitiva”.

-Propósito de vida: El sentido de misión es clave. Tener una razón para levantarse cada mañana, vestirse con elegancia y enfrentar un desafío profesional es un poderoso antídoto contra el deterioro emocional y físico.

-Socialización: El aislamiento es uno de los mayores enemigos de la vejez. Mirtha se rodea constantemente de gente joven, debate ideas y mantiene un vínculo activo con su familia y su audiencia, lo que mantiene sus niveles de dopamina y serotonina en equilibrio.

Los pilares científicos de una vida longeva

Más allá de la genética (que influye en un 25%), el 75% restante del éxito en la longevidad depende de nuestras decisiones diarias. Según los especialistas, existen cuatro pilares fundamentales:

Nutrición antiinflamatoria: El envejecimiento es, en gran medida, un proceso de inflamación crónica. Dietas ricas en antioxidantes, grasas saludables (como el omega-3), frutas, verduras y un consumo moderado de proteínas son esenciales. Evitar los ultraprocesados y el exceso de azúcar previene la degradación celular.

Movimiento constante: No se trata de correr maratones a los 80 años, sino de evitar el sedentarismo. Caminar, practicar yoga o realizar ejercicios de fuerza adaptados ayuda a mantener la masa muscular (sarcopenia), que es el verdadero "seguro de vida" en la vejez.

Gestión del estrés y sueño: El cortisol elevado de forma crónica acelera el acortamiento de los telómeros (los extremos de los cromosomas relacionados con la edad). Un sueño reparador y técnicas de relajación son fundamentales para la reparación celular nocturna.

Conexión Espiritual o Emocional: Sentirse parte de algo más grande y mantener vínculos afectivos sólidos reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares y demencia.

Consejos prácticos para “construir” tu longevidad

“Nunca es demasiado tarde para empezar a diseñar tu vejez. Aquí algunos consejos de los expertos:

1.Entrená tu cerebro: Aprendé un idioma nuevo, toma un camino diferente para ir al trabajo o resuelve acertijos. La novedad es el alimento de las neuronas.

2.Cuidá tu microbiota: La salud intestinal está directamente ligada a la salud mental. Incorpora probióticos y fibras.

3. Mantené tu estilo y prolijidad: Siguiendo el ejemplo de Legrand, el cuidado personal refuerza la autoestima. El acto de arreglarse para uno mismo genera una sensación de dignidad y control sobre la propia vida.

4.No te jubiles de la curiosidad: El interés por lo que sucede en el mundo mantiene la mente joven. Preguntá, investigá y manteneta actualizado con la tecnología.

La longevidad como una obra de arte

Mirtha Legrand suele decir: “Como te ven te tratan, y si te ven mal, te maltratan”. Detrás de esa frase hay una filosofía de resistencia ante el paso del tiempo. La longevidad sana no es un milagro, es una construcción diaria basada en el respeto por el propio cuerpo, el cultivo de la mente y, sobre todo, la pasión por la vida. Al final, el secreto no es evitar envejecer, sino hacerlo con la elegancia y la lucidez de quien sabe que cada día es una oportunidad para seguir brillando.

La profesional estuvo en Cada Día, mirá la nota