Londres tendrá su primer museo de Los Beatles en la mítica azotea de su último concierto

Se anunció oficialmente la creación de The Beatles en Savile Row, el primer museo de la banda en Londres, que funcionará en el emblemático edificio donde el grupo grabó su álbum Let it Be y protagonizó el histórico concierto en la terraza.

Los fanáticos de los “cuatro de Liverpool” en Mendoza ya tienen un nuevo motivo para planear un viaje al Reino Unido. Se anunció oficialmente la creación de The Beatles en Savile Row, el primer museo de la banda en Londres, que funcionará en el emblemático edificio donde el grupo grabó su álbum Let it Be y protagonizó el histórico concierto en la terraza.

La inauguración está prevista para el año 2027, pero desde este lunes 11 de mayo ya se habilitó el registro en la web oficial para adquirir las entradas. El museo se ubicará en el número 3 de la calle Savile Row, sitio que sirvió como base de operaciones del grupo a finales de los años 60 y donde se produjo la firma de la disolución legal de la banda por parte de John Lennon.

La experiencia de “sentirse un Beatle”

El propio Paul McCartney celebró la iniciativa en diálogo con la BBC, destacando que, a diferencia de los estudios de Abbey Road —donde los turistas solo pueden tomarse fotos en la puerta—, aquí el público podrá ingresar y recorrer la historia desde adentro. “La gente podrá ver recuerdos de la banda a medida que sube por el edificio hasta llegar a la azotea, donde podés sentirte como un Beatle”, explicó el músico.

El recorrido incluirá:

Recreación del estudio: Se reconstruirá el espacio exacto donde grabaron el disco Let it Be .

Acceso a la terraza: El punto cúlmine será la azotea donde, en enero de 1969, tocaron durante 42 minutos antes de que la policía interrumpiera el show por las quejas de los vecinos.

Tienda exclusiva: Un espacio para adquirir recuerdos oficiales de la banda.

Actualidad Beatle

Mientras se prepara este ambicioso proyecto, la “Beatlemania” sigue más viva que nunca. Recientemente, Paul McCartney y Ringo Starr publicaron el tema “Home To Us”, una colaboración que cuenta con las voces de Chrissie Hynde y Sharleen Spiteri. Además, a finales de este mes, McCartney lanzará su nuevo álbum de estudio, The Boys of Dungeon Lane, inspirado en sus recuerdos de infancia en Liverpool.