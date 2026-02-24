Londres Fashion Week: Las 3 tendencias clave para este invierno

La capital británica ha vuelto a demostrar por qué es el epicentro de la moda más audaz y ecléctica del mundo. En esta última edición de la London Fashion Week, las pasarelas no solo presentaron ropa, sino que narraron historias que entrelazan la tradición escocesa, el lujo táctil de las pieles y una nueva forma de entender el romanticismo desde una óptica sombría y gótica

Londres siempre se ha caracterizado por ese equilibrio único entre la formalidad de la sastrería de Savile Row y la rebeldía del punk. En la reciente Fashion Week, esa dualidad se tradujo en colecciones que invitan a jugar con las texturas y los estampados históricos, pero con una vuelta de tuerca absolutamente contemporánea. Entre el regreso triunfal del tartán y la consolidación de la estética “Romantic Dark”, estas son las tres tendencias que definirán el guardarropa de la próxima temporada invernal.

1.El reinado del tartán: herencia escocesa en clave moderna

El estampado de cuadros, símbolo indiscutido de la cultura británica, ha regresado con una fuerza renovada. Si bien el tartán nunca se fue del todo, esta temporada se posiciona como el protagonista absoluto de los “total looks”. Lo vimos en blazers estructurados, polleras plisadas de corte punk-chic y abrigos XL que dominaron la escena.

Lo más interesante de esta versión 2026 es la expansión de su paleta cromática. Aunque el clásico rojo y negro mantiene su mística, los diseñadores han explorado combinaciones en verdes bosque, celestes gélidos, marrones tierra y tonos naturales. Esta diversificación convierte al tartán en un aliado mucho más versátil, capaz de adaptarse tanto a un look de oficina sofisticado como a un conjunto urbano más relajado.

2. Detalles en piel: la sofisticación en los pequeños detalles

Si bien los abrigos de piel (sintética y de alta tecnología) siguen presentes, la pasarela londinense propuso una forma más quirúrgica y sutil de adoptar esta tendencia: los detalles integrados. La piel deja de ser solo la prenda principal para convertirse en un ornamento estratégico que eleva cualquier básico.

Intervenciones que transforman una chaqueta sencilla en una pieza de alta moda. Capas y terminaciones: El uso de pelo en los bajos de los vestidos o en los bordes de las capas aporta una tridimensionalidad y un contraste de texturas fascinante.

Esta tendencia permite sumar impacto visual y una dosis extra de calidez sin necesidad de recurrir al volumen total de un tapado de piel, ofreciendo una estética más ligera y moderna para el día a día.

3. Romantic Dark: el idilio entre el gótico y la sastrería

La tendencia más evocadora de esta edición ha sido, sin duda, el romantic dark. Esta estética se aleja del romanticismo bucólico y primaveral para adentrarse en un relato visual mucho más dramático y nocturno. La clave aquí es la mezcla de texturas opuestas: la delicadeza del encaje y las transparencias frente a la rigidez de las prendas sastreras.

Vimos vestidos lenceros de seda superpuestos con blazers de hombros marcados, y blusas de encaje victoriano bajo trajes impecablemente cortados. La paleta de colores es intencionalmente restringida pero poderosa: negro absoluto, rojo sangre y borgoña profundo. Es un aire gótico contemporáneo que celebra la sensualidad a través de capas vaporosas y siluetas que protegen y revelan al mismo tiempo.

Un invierno de contrastes

La London Fashion Week nos deja un mensaje claro: el próximo invierno será para quienes se atrevan a mezclar. Ya sea combinando el rigor del tartán con la suavidad de los detalles en piel, o fusionando la oscuridad del estilo gótico con la elegancia de la sastrería, la moda británica propone un camino donde la nostalgia se encuentra con la innovación para crear un estilo personal, audaz y profundamente sofisticado.