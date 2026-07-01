Locura en Nueva York: la famosa pareja de “Skywalkers” trepó sin arneses el Empire State para pedir matrimonio y desplegar un mensaje de paz

Los reconocidos escaladores rusos Ivan Beerkus y Angela Nikolau burlaron la seguridad del rascacielos y subieron a la aguja, a 443 metros de altura. La arriesgada maniobra obligó a evacuar el mirador, cortar el tránsito y terminó con ambos bajo custodia policial.

Las calles de Manhattan se convirtieron en el escenario de un megaoperativo policial de película. La famosa pareja de escaladores extremos (rooftoppers) compuesta por los ciudadanos rusos Ivan Beerkus y Angela Nikolau, conocidos a nivel mundial por el documental de Netflix Skywalkers: Una historia de amor, protagonizó una arriesgada e ilegal maniobra al trepar sin ningún tipo de arnés ni sujeción hasta la antena del mítico Empire State Building, situado en la ciudad de Nueva York.

El incidente, reportado por las cadenas CBS News, NBC News y Associated Press, ocurrió a plena luz del día cuando la pareja —vestida de negro y con máscaras— logró acceder de forma misteriosa a la aguja de transmisión eléctrica, elevándose a unos impactantes 443 metros (1.454 pies) de altura. Una vez en la cima de la estructura metálica del edificio de 102 pisos, desplegaron una enorme pancarta pacifista con una célebre frase atribuida al político británico William Gladstone: “Cuando el poder del amor venza al amor por el poder, el mundo conocerá la paz”.

Una propuesta de casamiento al borde del abismo y detención en vivo

El momento más cinematográfico de la tarde se vivió durante el descenso. Al alcanzar una cornisa un poco más ancha sobre el entramado de metal, Ivan Beerkus se arrodilló para pedirle matrimonio a Angela Nikolau, entregándole un anillo de compromiso que la exgimnasta examinó con asombro, todo bajo la atenta mirada de los helicópteros del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Sin embargo, el romántico e ilegal momento terminó abruptamente. Agentes de la policía neoyorquina que treparon por la aguja lograron interceptar a los intrusos, poniéndolos bajo custodia inmediata. Fuentes oficiales confirmaron que ambos resultaron ilesos y fueron trasladados a una dependencia policial, donde enfrentarán cargos graves por invasión de propiedad y puesta en peligro temeraria.

Peligro extremo en una antena de transmisión activa

El impactante suceso obligó a las autoridades a desplegar un fuerte contingente de bomberos, patrullas de control y apoyo aéreo, forzando la evacuación total del mirador del Empire State y el corte del tránsito vehicular en las avenidas aledañas. John Cleary, exjefe de ingeniería de CBS News New York, advirtió con dureza sobre la inconsciencia de la hazaña:

“Estos tipos están un poco locos. Subir y bajar de esa torre es muy agotador y es fácil cometer errores. No llevaban arneses y hay mucha radiofrecuencia y energía eléctrica activa en esa torre en funcionamiento. Es algo para lo que los profesionales nos entrenamos; hay muchísimo peligro ahí arriba”, detalló el especialista.

Cabe destacar que no es la primera vez que la antena del rascacielos es escalada; en 2023, el actor y músico Jared Leto subió por la estructura para promocionar una gira de su banda Thirty Seconds to Mars, aunque en aquella oportunidad contó con estrictos arneses de seguridad y todos los permisos correspondientes. Beerkus (32) y Nikolau (33), instalados recientemente en Nueva York, sumaron así un nuevo y polémico capítulo a su historial de ascensos ilegales alrededor del planeta.