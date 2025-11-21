Lo que vas a bailar este domingo con los invitados de La Peña de Morfi…

Lizy Tagliani y Diego Leuco te convocan a una cita imperdible: música, sorpresas y deliciosos platos junto a grandes figuras, este domingo al mediodía en El 9 Televida.

Este domingo el ciclo más emblemático de la televisión dominical de El 9 Televida, liderado por Lizy Tagliani y Diego Leuco, presentará un escenario vibrante con grandes figuras musicales. Conocé quiénes ponen color y música a tu fin de semana.

La Peña de Morfi promete otra tarde inolvidable con un repertorio variado que recorrerá desde lo clásico hasta la cumbia, pasando por el pop latino y varias novedades musicales. El humor también tendrá un lugar destacado gracias a las ocurrencias de Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz, garantizando risas para toda la familia.

En la tradicional Pulpería, uno de los espacios más queridos del ciclo, se desarrollarán dos charlas especiales que sumarán emoción y contenido al programa.

La cocina volverá a encenderse con el talento de Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro, quienes compartirán recetas llenas de sabor y creatividad. Además, Ariel Rodríguez traerá todas las novedades del mundo deportivo, para mantener informada a la audiencia tanto de la actualidad nacional como internacional.

Los invitados del domingo 23 de noviembre en La Peña de Morfi

El escenario se llenará de música con dos grandes propuestas. Por un lado, regresa Bandana —Lissa, Virginia, Valeria y Lourdes—, el icónico grupo pop que marcó a toda una generación y que vuelve para repasar sus éxitos en un show imperdible.

Por otro lado, llega una figura emblemática de la música tropical: Rubén Héctor “Cacho” Deicas, el carismático exlíder de Los Palmeras, quien presentará su nueva etapa como solista.

Y para cerrar, el cuarteto dirá presente con toda la energía de Trulalá, asegurando ritmo, baile y una explosión de alegría en esta nueva edición de La Peña de Morfi.