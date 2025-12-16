Lo que se viene en Pasión Prohibida viene podría ser tema de un talk show de los 90s…

Kumru está enamorada de Selim, pero parece que alguien más y de su entorno, también. Mirá lo que va a pasar en Pasión Prohibida.

Selim fue el médico que atendió a Kumru cuando sufrió el accidente de tránsito y desde entonces la chica se obnubiló con él. La atracción que siente por el doc la ha llevado a replantearse por completo su vida amorosa y sus prioridades. Sin embargo, la cosa cambia porque Kumru descubre que alguien muy cercana a ella también está como loca con Selim y cuando salga a la luz quién es, podrían ambas ir a uno de los talk shows que El 9 Televida tenía al aire antes… es para diván y tomarse con risas lo que se viene en Pasión Prohibida.

En un intento desesperado por ser amada por cómo ella es, Kumru mintió, fingiendo una vida humilde y cambiándose el nombre a Ezgi para evitar que la quieran por su estatus social. Sin embargo, el destino le ha jugado una mala pasada. La hija de Doğan no imagina que su madre, Handan, está involucrada con Selim. La vida le ha dado a Handan una oportunidad inesperada y está viviendo momentos muy pasionales con el médico.

En la casa del médico, Handan, en la intimidad de la cama, agarra el teléfono sin saber que es Kumru quien está llamando. Mientras Selim, sin tener idea de la verdad, le asegura a Handan que no tiene novia y que está abierto a conocer a alguien especial.

¿Qué pasaría si esta relación saliera a la luz? Kumru no ha tenido mucha suerte en el amor y sus ilusiones podrían romperse por completo.

Paea averiguarlo todo y más, no te pierdas los próximos episodios de Yasak Elma en El 9 Televida.