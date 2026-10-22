Lo que se viene en Bahar: Parla intentará pedir perdón pero Rengin la estallará con un duro castigo

En el nuevo capítulo de Bahar, la joven Parla buscará desesperadamente una tregua tras la noche fatídica que vivió, pero al entrar al despacho de Rengin para pedirle perdón se encontrará con un muro infranqueable.

El drama de la aclamada novela turca que atrapa a Mendoza alcanzará momentos de altísima tensión en la emisión de este jueves por El 9 Televida. Tras el shock de haber despertado en una casa desconocida y la amenaza de extorsión que pende sobre su cabeza, Parla tomará la iniciativa de hablar con su madre, aunque el resultado será completamente desastroso.

Siguiendo el consejo de su hermana Umay, la joven juntará el valor necesario e ingresará a la consulta de Rengin para intentar explicarse y buscar contención.

“Tus disculpas ya no sirven”: el estallido de Rengin

Sin embargo, Rengin la recibirá sumida en un profundo enojo y con una actitud totalmente implacable. Lejos de darle lugar al diálogo, la médica le ordenará cerrar la puerta y la atacará de inmediato por sus constantes mentiras:

El rechazo al perdón: Cuando la joven intente disculparse entre lágrimas ( “Lo siento mucho, perdóname” ), su madre le dejará en claro que la tregua será imposible: “A partir de ahora tus disculpas ya no sirven” .

Reproches acumulados: Rengin le echará en cara que le haya mentido mirándola a los ojos y estallará al reprocharle que siempre deba estar persiguiéndola para saber qué está tramando.

La orden definitiva que sellará el secreto de Parla

Totalmente quebrada y sin fuerzas para enfrentar la furia materna, Parla comprenderá que será imposible revelar la pesadilla de las fotos íntimas y el chantaje que padece.

Sobre el final del tenso cruce, Rengin zanjará la discusión con una orden categórica que cambiará el rumbo de la historia: “A partir de mañana irás a la facultad. Mientras vivas bajo mi techo, harás lo que yo te diga”, sentenciará la médica.

Sometida y entre sollozos, la joven solo atinará a responder un frío “clarísimo”, dejando la relación de madre e hija destruida por completo. ¿Aceptará Parla las estrictas reglas o el chantaje terminará explotando por otro lado?

No te pierdas este capítulo decisivo de Bahar, esta noche en la pantalla de El 9 Televida.