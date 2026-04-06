Lo que se viene en Bahar: los servicios sociales pondrán en riesgo la custodia de Umay

En los próximos capítulos de la novela éxito de Canal 9 Televida, la protagonista enfrentará una situación límite que pondrá en jaque el futuro de su hija Umay.

La lucha de Bahar por reconstruir su vida lejos de la sombra de Timur se encontrará con un obstáculo devastador. En los próximos capítulos de la novela éxito de El 9 Televida, la protagonista enfrentará una situación límite que pondrá en jaque el futuro de su hija Umay.

Una trampa del destino y de Rengin

Mientras Bahar intentará salir adelante en la casa de su madre, Gülçiçek, una nueva amenaza llegará por correo: una orden de ejecución impulsada por Rengin. Aunque su madre intentará calmarla, el golpe será demoledor, especialmente porque Nevra ya habrá advertido sobre los movimientos oscuros que se gestan en las sombras para destruir a la doctora.

Goteras y una visita inesperada

El drama escalará durante una noche de tormenta. Mientras la casa de Gülçiçek comenzará a llenarse de goteras, obligando a Bahar y Umay a improvisar con baldes y trapos para frenar el agua, sonará el timbre en el momento menos oportuno.

Al abrir la puerta, Bahar se encontrará con los trabajadores de los servicios sociales. “Queremos examinar las condiciones de la vivienda a raíz de la solicitud de custodia de Umay”, anunciarán los agentes, dejando a la protagonista paralizada. La imagen de la casa inundada y el caos doméstico jugarán en contra de Bahar, quien verá cómo su esfuerzo por ser una madre ejemplar se verá empañado por las precariedades del lugar.

La venganza de Timur

Detrás de esta inspección sorpresa estará la mano de Timur, quien, movido por el despecho y la sed de castigo, buscará utilizar cualquier detalle para quitarle a Bahar lo que más ama. Esta batalla legal se volverá más injusta que nunca, dejando a la doctora sin margen de reacción ante la mirada del juez.

¿Logrará Bahar demostrar que el amor por su hija supera cualquier gotera, o triunfará la estrategia de Timur? No te pierdas los impactantes capítulos que se vienen en Bahar, de lunes a viernes por El 9 Televida.