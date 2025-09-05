Lo que la precuela de “Masterchef, edición famosos” dejó de manos de Wanda Nara y Vero Lozano

Este jueves, luego de Amor a Cualquier Precio, la pantalla de El 9 Televida puso al aire la edición especial de “Se encienden las hornallas” con la conducción de Wanda Nara y Vero Lozano. Ambas con un divertido juego anticiparon quienes serán los 24 participantes del reality de cocina. Mirá.

Este jueves la pantalla de El 9 Televida fue una fiesta. Luego del 3 a 0 de la selección argentina de fútbol frente a Venezuela, con dos goles de Lio Messi, quien además jugó su último partido de eliminatorias vistiendo la camiseta albiceleste; Wanda Nara y Vero Lozano en una edición especial de Se encienden las hornallas, anunciaron a 20 de los 24 participantes que serán parte de Masterchef, edición famosos. Los otros cuatro serán revelados proximamente.

Este jueves 04 de setiembre se conoció la lista de participantes de Masterchef, programa que iniciará en El 9 Televida una vez que finalice La Voz Argentina. En medio de un clima de expectativa y suspenso, Wanda Nara y Vero Lozano fueron develando los nombres mientras sacaban números de un bolillero.

“Es un elenco nunca antes visto en la televisión”, comenzó diciendo la conductora, vestida de gala junto a Vero Lozano. El primero en ser presentado fue, nada más y nada menos, que Pablo Lescano, el líder de Damas Gratis.

Después de mucha expectativa, se confirmó que Maxi López será parte de la edición, un nombre que va a dar muchísimo que hablar. “Este hombre vivió de congelados mucho tiempo. Yo estaba en piquete, no quería cocinar. Evidentemente habrá aprendido a cocinar”, comentó la conductora, mientras Vero bromeaba acerca de si él iba a vivir en el Chateau Libertador con ella. “No, está en pareja. Va a ser papá, tiene una nena hermosa y tenemos tres hijos que está bárbaro que venga a ayudarme”, afirmó.

Evangelina Anderson es una de las incorporaciones que también busca dar que hablar. Enfrentada a Wanda casi desde los inicios de sus carreras, los últimos años fueron de reconciliación para ambas.

Del mundo streaming llegan Alex Pelao, tiktoker cordobés que ganó popularidad durante la pandemia y desde entonces su popularidad se disparó, y Momi Giardina, quien trabaja en LuzuTV. Pero no serán los únicos. Con casi 33 millones de suscriptores en YouTube, más de 4 millones de seguidores en Instagram y 13 millones en TikTok, Ian Lucas se consolidó como una figura reconocida entre el público joven hispanohablante.

Quien llega desde otro canal porteño es Marixa Balli. La señal la suma porque fiel a su estilo, sus anécdotas en su extensa carrera, sus romances y su éxito con “La Cachaca” alimentarán no solo el concurso. También las redes.

El deporte tiene sus representantes. El tenis estará representado por el Peque Schwartzman. En tanto que el fútbol aportó al Turco Husain, quien jugó en la selección y en clubes como Vélez Sársfield y River Plate; y el Roña Castro con el boxeo se suma a las cocinas más calientes del país.

Desde una tangente ligada al fútbol llegan Valentina Cervantes, la pareja de Enzo Fernández, actual jugador de la selección de fútbol mayor, y Sofi Martínez, periodista deportiva y una de las pocas que ha logrado entrevistar al D10s del fútbol mundial, Lionel Andrés Messi.

De la rama del periodismo se sumarán Luis Ventura, Susana Roccasalvo y Esteban Mirol.

La Joaquina llega con experiencia en el formato, luego de su paso por La Voz Argentina y Got Talent, la novia de Luck Ra se prepara para cocinar. Músico, compositor y elogiado en su debut actoral al interpretar a Charly García en El amor después del amor, la biopic de Fito Páez, Andy Chango aceptó la convocatoria. Una presencia con mucho rock.

Si en el pasado Cande Vetrano, Mery del Cerro y el mismo Gastón Dalmau le pusieron una cuota de Casi Ángeles al equipo de las temporadas anteriores de Masterchef Celebrity, este año Emilia Attias y Cachete Sierra serán los embajadores en 2025. Los fanáticos de las producciones de Cris Morena, agradecidos. También actriz y conductora, y sin experiencia previa en reality shows, Eugenia Tobal le dijo “sí” al certamen.