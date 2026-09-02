“¿Lo que creemos sobre Mendoza es cierto?”: llega “Dato Mata Relato” a la pantalla de El 9 Televida

Este jueves 3 de septiembre a las 23:00 horas, la pantalla de El 9 Televida estrena una imperdible propuesta multiplataforma conducida por la economista Elena Alonso. Con panelistas destacados del ámbito industrial y gubernamental, el ciclo confrontará los mitos de la matriz productiva y el futuro de la vitivinicultura con estadísticas reales.

La pantalla de El 9 Televida refuerza su apuesta por el análisis periodístico de fondo con el estreno de “Dato Mata Relato”, una megaproducción multiplataforma de dos episodios coproducida junto a la destacada economista Elena Alonso. El primer envío se emitirá este jueves 3 de septiembre a las 23:00 hs, inmediatamente al término de la programación central del canal.

La propuesta parte de un concepto claro y contundente para abordar las discusiones sobre el desarrollo provincial: “Las discusiones comienzan con relatos. Las decisiones se toman con datos”. Bajo este eje, el ciclo buscará contrastar las verdades instaladas y las percepciones populares con estadísticas verificables, información objetiva y el testimonio de los principales actores del sector económico mendocino.

Elena Alonso: rigor financiero y alcance masivo

La conducción del ciclo estará a cargo de Elena Alonso, economista egresada de la UNCUYO, con un MBA de la Universidad de Barcelona y posgrado en Mercado de Capitales y Finanzas Empresariales en la UCA. Alonso, reconocida por ser CEO y cofundadora de Emerald Capital y creadora de Elena Financiera, cuenta con más de 500.000 seguidores en sus redes sociales, aportando una mirada analítica, pedagógica y sin sesgos partidarios.

El objetivo central será desmontar opiniones sin fundamento para dar paso a la evidencia: en cada bloque se tomará una afirmación instalada y se la confrontará con números concretos sobre la realidad productiva y las proyecciones a largo plazo.

El primer episodio: ¿cuál es el futuro de la vitivinicultura?

El capítulo debut de este jueves pondrá el foco en preguntas incómodas sobre el presente y los desafíos a futuro de Mendoza. “¿Lo que creemos sobre Mendoza es cierto?” y “¿Cuál es el futuro de nuestra industria vitivinícola?” serán los disparadores sobre los que girará el debate.

Para cruzar diagnósticos y proyecciones, la mesa de conversación reunirá a referentes clave del ámbito público, empresarial y de los agronegocios:

Facundo Biffi

Guillermo Pensado

Gustavo Naves

Ana Lovaglio

Federico Pagano

El segundo episodio de esta entrega especial se emitirá el próximo jueves 10 de septiembre a las 23:00 horas. Toda la cobertura, las métricas presentadas y el análisis completo de “Dato Mata Relato” estarán disponibles tras la emisión en elnueve.com y en el canal de streaming de El 9 Televida.