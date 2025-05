Lo de Seyran y Ferit en Amor a Cualquier Precio parece una broma del destino: ¿Querés saber qué se viene?

Ferit traicionó la confianza de Seyran, sin embargo el universo parece que tiene otros planes para la pareja del tanque turco de las noches de Canal 9 Televida, Amor a Cualquier Precio. Mirá la enorme sorpresa que tendrá lugar este martes en la pantalla más vista del interior del país.

Aunque Seyran sigue siendo Korhan, por ahora, su vínculo con Ferit, su marido, está dañado. Es que él traicionó su confianza y, esta vez, ella, lejos de quedarse callada salió a dar una entrevista en donde relató con pelos y señales todo lo que vivió. Ese fue el punto de quiebre para el nieto de Halis Korhan. Y, si bien los dos han acordado que todo terminó, parece que el universo tiene otros planes para la pareja y aunque la chica se esconda y disfrace, Ferit, como si tuviera un imán, siempre estará cerca. Seguí creyendo en el amor, en este amor de las noches de Canal 9 Televida que se llama Yalı Çapkını y mirá lo que se viene.

Cada uno sigue si vida, o al menos lo intenta. Con Seyran y Ferit separados y viviendo en casas distintas así avanza Amor a Cualquier Precio, la novela turca de las noches de Canal 9 Televida. Sin embargo, parece que la vida se empeña en encontrarlos juntos.

Ferit está enfocado en rehacer su vida, y sobre todo en darle impulso a su carrera profesional como diseñador de joyas para así mantener el imperio Korhan que su abuelo creó. De esta forma el chico planea darle un buen pasar al hijo que, supuestamente, tendrá con quien fuera su ex novia, Pelin.

Para quien no está al tanto, mientras Ferit estaba casado con Seyran, a quien ama con locura; cayó su exnovia, Pelin, notificándolo que serán padres. Esta fue la gota que colmó el vaso de la esposa de Ferit, que ya había descubierto por unas fotos que su esposo se estuvo besando con otra chica en un boliche. Igual, nobleza obliga, todo esto estaba armado para buscar que se separaran, y lo consiguieron, pero no contaron con que Ferit no iba a salir corriendo a casarse con la embarazada.

Por su parte Seyran busca concentrarse en sus estudios universitarios y valerse por si misma. Por esto mismo, y gracias a una de sus amigas de la facultad acepta hacer un trabajo que, sin que lo sepa, la terminará poniendo de testigo de una tensa situación que tendrá a Ferit como centro.

Acá te dejamos algunas instantáneas de lo que vas a ver en el episodio de este martes en Canal 9 Televida. No te pierdas a las 22.30 horas el nuevo capítulo de Yali Çapkini.