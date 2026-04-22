Lo de Gran Hermano es insólito: fulminó, lo dijo, lo anularon y todo cambió

En las últimas horas, la casa fue escenario de una jugada de alto impacto que terminó en un papelón reglamentario: Brian Sarmiento aplicó la nominación fulminante contra Jennifer “Pincoya” Galvarini, pero el “Big” decidió anularla. Mirá por qué y las repercusiones.

La tensión en Gran Hermano: Generación Dorada llegó a un punto de no retorno. En las últimas horas, la casa fue escenario de una jugada de alto impacto que terminó en un papelón reglamentario: Brian Sarmiento aplicó la nominación fulminante contra Jennifer “Pincoya” Galvarini, pero el “Big” decidió anularla de inmediato por un error del exfutbolista.

La fulminante: acusaciones de “sabotaje” y conflicto internacional

Harto de la convivencia, Brian entró al confesionario decidido a sacar a la participante chilena. Sus argumentos fueron durísimos: acusó a Pincoya de dejar la casa sin comida a propósito para desestabilizar al grupo, una táctica que ella misma habría admitido haber usado en la edición de GH Chile.

“Me ningunea a mí y a mi gente del pueblo argentino. Dice que mi gente no vale nada y que su gente de Chile me va a sacar”, disparó Brian visiblemente dolido. Además, recordó el violento cruce que Pincoya tuvo semanas atrás con Tamara Paganini, cuestionando por qué seguía en competencia.

El error de principiante: voto cantado

Sin embargo, la jugada maestra de Brian se desmoronó en segundos. En medio de una discusión y cegado por el enojo, el exfutbolista le confesó a la propia Pincoya que le había hecho la fulminante.

Al ser una violación directa al reglamento (voto cantado), Gran Hermano intervino de inmediato: “Brian, acabás de revelar tu voto, por tal motivo debo anularlo. Pincoya, bajás de la placa”, anunció la voz del Big ante el asombro de todos. La reacción de la chilena fue pura ironía: “Qué fácil es jugar a este juego”, lanzó entre risas.

“¡Vótenme para salir!”: El desesperado pedido de Pincoya

A pesar de haberse salvado de la fulminante, el clima para Pincoya es insostenible. Antes de este episodio, la participante realizó un fuerte descargo frente a las cámaras pidiendo su propia eliminación.

“No quiero estar acá. Chicos, vótenme por favor para que mi gente me saque”, suplicó. A diferencia de otros participantes que optaron por el abandono, ella quiere irse por la puerta grande: “No quiero irme por la giratoria”.

La jugadora aseguró que ya cumplió su objetivo personal de “ganar seguidores” y que se siente el blanco de una “manada” dentro de la casa. Con la fulminante anulada y el deseo de Pincoya de salir, la próxima gala de nominación promete ser una de las más calientes de la temporada.

Seguí el minuto a minuto de esta guerra interna por la pantalla de Canal 9 Televida.