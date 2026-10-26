Lo confirmó en A la Barbarossa: Nahuel Pennisi le cantará al Papa León XIV en su histórica visita a la Argentina

El talentoso músico y compositor Nahuel Pennisi compartió una de las noticias más trascendentes de su carrera artística y personal. Con profunda emoción, el cantante confirmó este domingo 25 de octubre que fue seleccionado para cantar frente al Papa León XIV durante el multitudinario encuentro de jóvenes que se celebrará en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la tan esperada gira sudamericana del Sumo Pontífice. La emocionante confirmación y todos sus detalles se vivieron a través de la pantalla de El 9 Televida.

La inminente llegada del Papa León XIV a la Argentina sigue generando fuertes repercusiones en la cultura y en el sentimiento de los fieles. En las últimas horas, Nahuel Pennisi utilizó sus redes sociales para develar un anuncio que guardaba con enorme ilusión y que tocará las fibras más íntimas de su fe. Y este lunes realizó la correspondiente confirmación en A la Barbarossa, el programa que se emite en El 9 Televida.

El artista formará parte del acto central que reunirá a miles de jóvenes el próximo 10 de noviembre en el emblemático Monumento a los Españoles, en lo que promete ser una jornada histórica para el país.

“Ahora sí puedo contar esta noticia que me tenía tan emocionado y tan ilusionado. Se acaba de confirmar que voy a cantarle al Papa este 10 de noviembre”, expresó el músico en sus canales oficiales.

“Agradecer a través de la música”: la emoción del artista

Para Pennisi, la oportunidad representa mucho más que un compromiso profesional, según remarcó en su sentido mensaje para todos sus seguidores:

Un hito de fe: “Va a ser una experiencia inolvidable, emocionante, porque ustedes saben lo que significa para mí que llegue el Papa a nuestro país con toda la fe que tengo desde siempre” , confesó el cantautor.

Celebración compartida: “Será una ocasión muy linda para agradecer, a través de la música, todo lo que me pasa y compartir con ustedes”, concluyó conmovido.

La gira sudamericana del Papa León XIV

La confirmación de la visita papal cobró impulso definitivo tras la viralización del video en el que el propio Sumo Pontífice le ratificó su viaje a una pareja de recién casados santafesinos durante su estancia en el Vaticano. La gira oficial por la región se desarrollará entre el 6 y el 17 de noviembre, incluyendo paradas estratégicas en Uruguay, Argentina y Perú.

A pesar de las previas especulaciones e inquietudes que se generaron en torno a su estado de salud y los tratamientos preventivos coordinados por el equipo médico del Vaticano, la máxima autoridad de la Iglesia Católica confirmó su firme voluntad de liderar este itinerario pastoral para encontrarse con los fieles sudamericanos.

Mientras, el mismo Papa León XIV desde sus redes sociales acaba de confirmar su visita a nuestro país para el próximo 09 y 10 de noviembre.

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