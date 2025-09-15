Lluvia de memes luego de que el club Barcelona informara que Lamine Yamal se lesionó el pubis

El Fútbol Club Barcelona informó que su jugador Lamine Yamal presentó una lesión en el pubis. Acto seguido las respuestas de los argentinos y de algunos españoles en la cuenta oficial del equipo de fútbol no se hicieron esperar.

Este sábado 13 de septiembre, el Fútbol Club Barcelona publicó un comunicado en sus redes sociales que decía: “El jugador 𝐋𝐚𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐘𝐚𝐦𝐚𝐥 presenta molestias en el pubis que le impiden entrenar y jugar a día de hoy”. De inmediato, las respuestas en tono jocoso sobre su recientemente confirmada relación con Nicki Nicole no se hicieron esperar llenando de memes todo. Acá te traemos los más ocurrentes.

El club del que Lionel Andrés Messi fue una de las mayores estrellas, escribió en X: “Comunicado Médico. El jugador Lamine Yamal presenta molestias en el pubis que le impiden entrenar y jugar a día de hoy”.

Y luego sumaron para cerrar: “Su evolución marcará su disponibilidad para la vuelta a los entrenamientos”.

Apenas el Barcelona publicó el parte médico, las redes estallaron con mensajes ingeniosos y bromas que apuntaban directamente a la vida personal del futbolista.

Los usuarios de X, ex Twitter, no tardaron en tomar con humor la situación, creando diversas teorías y chistes sobre la causa de las molestias de Yamal. Así, tiraron frases como “La Nicki lo dejó seco” o “Se la pasa de perlas con mi amorcito Nicki Nicole. Por eso sos mi ídolo Lamine” se multiplicaron rápidamente, convirtiendo la lesión en un fenómeno viral.

Incluso hubo quienes atribuyeron directamente la culpa a la cantante: “Esto es culpa de nicki nicole”.