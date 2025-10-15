Lluvia de críticas en las redes porque Thiago Medina volvió a “trabajar”

Luego de 28 días en terapia intensiva, Thiago Medina recibió el alta. Pero la paz y la alegría duró poco porque les llovieron críticas porque volvió a “trabajar”. Mirá lo que generó la polémica.

Thiago Medina sufrió un accidente en su moto que lo dejó 28 días en terapia intensiva. Y a pesar de que el ex Gran Hermano estuvo muy delicado de salud, logró sobreponerse y salir adelante. Ahora, ya instalado en la casa de la madre de sus hijas, se recupera y como parte de este proceso de volver a la rutina, el influencer subió una historia en sus redes, pero el resultado no fue el esperado: le llovieron críticas.

El ex Gran Hermano comenzó de a poco a recuperar su rutina luego de pasar casi un mes en terapia intensiva con riesgo de vida como consecuencia de un fuerte accidente que protagonizó con su moto.

Después del alivio que significó para su familia, amigos y seguidores su alta médica, el papá de las gemelas Laia y Aimé volvió a las redes junto a Daniela promocionando sorteos de teléfonos celulares de alta gama.

Tras la publicación, aparecieron numerosos comentarios críticos de los internautas que cuestionaban la decisión de Thiago de ponerse a trabajar con sus redes a pocos días de haber estado internado en grave estado y en plena recuperación. Otros usuarios de las redes apuntaban directamente a Daniela, a la que acusaron de “usar” al padre de sus hijas y su drama para hacer negocios con sus redes. Sin embargo, también estaban los comentarios más contemplativos que comprendían la decisión en función de la necesidad de generar ingresos para ellos y sus pequeñas hijas.

Previamente, Pestañela dio algunos detalles en su cuenta de Instagram de cómo es la vida de Thiago en la actualidad y volvió a agradecer todo el apoyo recibido.

“No quería dejar de agradecerles, por ayudarme, por la contención y el amor que le dan a mi familia. Leo cada mensaje, los escucho en la calle y veo cada video que nos dedican”, escribió primero. Luego, siguió dando detalles, “Thiago está en casa, viviendo con nosotras, él está feliz con sus hijas, le preparamos una habitación para que esté solo y cómodo. Este es un proceso de rehabilitación con kinesiología. Recuperándose de su desnutrición”.

Y agregó al respecto: “Cada día es un proceso y no para de evolucionar. Estamos muy agradecidos con ustedes por eso queremos hacerle este regalo por todo su amor que nos dan siempre”.