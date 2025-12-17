“Lloro, gracias universo”: Daniela Celis logró cumplir una de sus metas y así lo mostró en sus redes

La ex participante de Gran Hermano consiguió hacer realidad uno de sus sueños y lo compartió con sus seguidores en Instagram.

Daniela Celis, la ex Gran Hermano, celebró un logro personal que la llenó de emoción. La influencer compartió con sus seguidores el cumplimiento de uno de sus sueños más importantes: la compra de su primera camioneta, una SUV que simboliza para ella un camino de esfuerzo y superación.

A través de un video publicado en sus redes sociales, donde reúne a más de dos millones de seguidores, Celis se mostró firmando la documentación que la acredita como propietaria del vehículo. Visiblemente conmovida, acompañó las imágenes con un mensaje sincero: “Lloro chicos, después de tres años de salir de la casa de Gran Hermano me pude comprar mi primera camioneta”. En el clip, se la ve sonriente y levantando el brazo en señal de festejo, dejando en claro la magnitud del momento.

La celebración continuó con una fotografía en la que aparece abrazando el vehículo desde la parte trasera, con la patente cubierta. Allí, la exparticipante del reality eligió un tono reflexivo y agradecido para cerrar el año. “Feliz de poder terminar el año de esta manera. Gracias vida, gracias Dios, gracias universo”, escribió, destacando el valor personal que tiene este logro en su recorrido fuera de la televisión.

Convertida hoy en influencer y figura habitual de las redes, Daniela Celis transformó la compra de su camioneta en un mensaje de perseverancia, marcando un nuevo hito en su etapa posterior al reality que la dio a conocer.

Este nuevo logro fue celebrado por su comunidad digital y marcó el comienzo de una etapa distinta en la vida personal de Daniela Celis. La influencer aprovechó el momento para poner en valor el esfuerzo y la constancia como pilares para alcanzar los objetivos, reforzando además el lazo con quienes la acompañan desde su paso por la televisión hasta su consolidación en las redes sociales.

A comienzos de este mes, Celis también había sorprendido a la audiencia de Luzu TV durante una emisión de Patria y familia, al compartir una lista de metas personales que se propuso cumplir antes de 2026. Entre sus objetivos mencionó aprender un idioma, leer un libro, practicar algún deporte, reorganizar distintos aspectos de su vida, devolverle una cuenta de películas a su hermana, crear su propio perfil en una plataforma digital y saldar todas sus deudas antes de comenzar el próximo año.

Con el celular en la mano, la influencer fue enumerando uno por uno sus propósitos: “Lista de cosas antes del 2026: aprender un idioma, leer un libro”, leyó en voz alta. Consultada sobre qué tipo de lectura le gustaría encarar, respondió con honestidad: “No lo sé todavía”, y enseguida lanzó la frase que generó sorpresa y risas en el estudio: “¡Nunca en mi vida leí un libro!”.

Lejos de la polémica, la confesión sumó un nuevo capítulo a su perfil cercano y transparente, una de las claves que explica el fuerte vínculo que mantiene con su audiencia.