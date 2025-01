“Llegué a que casi me pongan una sonda nasogástrica para poder comer”: ¿Qué enfermedad tiene Catalina Gorostidi, ex ‘Gran Hermano’?

La médica pediatra contó en una entrevista la enfermedad que tiene desde los 17 años y que la dejó al borde de necesitar una sonda nasogástrica para alimentarse.

Catalina Gorostidi participó de la edición 2023-2024 de ‘Gran Hermano’, pero recién este martes se conoció qué enfermedad tiene desde los 17 años esta médica pediatra. En una entrevista en el streaming de All Access por DGO reveló que padece de rabdomiólisis.

La noticia fue dada por ella misma en medio de las críticas que se vierte sobre Martina Pereyra por el físico de la chica dentro de la casa de Gran Hermano 2025, programa que emite Canal 9 Televida todas las noches.

“A los 17 años me empezó a pasar. Un día me pesé y pesaba más de lo que pesaba al principio, entonces empecé a bajar, bajar, bajar”, detalló. “Tiene altos y bajos. Por ahí estás muy mal y por ahí estás muy bien. Es como que te sacás una foto y tenés 100 comentarios de ‘flaca’, ‘anoréxica’, ‘asquerosa’, ‘inmunda’, y qué se yo, y cien comentarios de ‘qué hermosa’, ‘pasá la dieta por favor’”, aseguró.

Luego, recordó lo que le pasó tan solo un año después: “Llegué a que casi me pongan una sonda nasogástrica para poder comer, porque no podía comer sola. No llegué a eso, por suerte. Obviamente que estoy con psicólogos, porque no es que la enfermedad se cura así nomás. Tenés que estar acompañado”.

“Debido a la rabdomiólisis que tengo, no puedo hacer ejercicio. Entonces es todo un problema que tengo porque las enzimas del músculo me suben y me puede afectar al riñón. Es todo un combo complicado que lo estoy tratando con mi psicólogo que lo amo”, cerró Catalina Gorostidi.

¿Qué es la rabdomiólisis?

La rabdomiólisis es una enfermedad grave que se produce cuando el tejido muscular se daña y libera proteínas y electrolitos en la sangre. Esto puede causar daños en los órganos y complicaciones como la insuficiencia renal.