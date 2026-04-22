“¡Llegó la reina, bebé!”: así fue regreso de Solange Abraham a Gran Hermano

Tras su exitoso intercambio en La Casa de los Famosos (México), Solange Abraham volvió al reality argentino y así se vivió en El 9 Televida.

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada sumó un nuevo capítulo de alto impacto. Tras su exitoso intercambio en La Casa de los Famosos (México), Solange Abraham volvió al reality argentino con una entrada triunfal que dejó a sus compañeros entre el asombro y la indignación. Así se vivió todo en El 9 Televida.

“Llegó la reina, bebé”: Una entrada de diva para una casa en crisis

Con una puesta en escena cinematográfica, la tucumana cruzó la puerta principal luciendo una corona, lentes de sol y un vestido de noche. Su grito de guerra, “¡Llegó la reina, bebé!”, contrastó fuertemente con la realidad que atraviesan los jugadores en Argentina, quienes actualmente lidian con sanciones extremas, como la falta de agua caliente y la clausura del gimnasio.

Apenas pisó el jardín, Solange notó que el tablero había cambiado por completo: “¿Quiénes se fueron? Acá faltan tres y yo me fui una semana”, preguntó sorprendida al enterarse de las salidas de Martín, Lola y el reciente abandono de La Maciel.

El “vacío” de las chicas y la frialdad de Yipio

Pese a su energía renovada, la recepción fue gélida por parte del grupo femenino. Mientras Emanuel la recibió con una sonrisa, participantes como Daniela, Pincoya y Yipio eligieron quedarse adentro de la casa, negándose a salir a recibirla.

El desplante no afectó el estilo de Solange, quien aprovechó para presumir su paso por México: “Me amaron todos, a diferencia de acá. Tuve un romance de película… después de Madonna, estoy yo”, lanzó con su habitual ironía. Además, compartió que logró ganar el liderazgo por primera vez tras vencer al “Divo” en una prueba.

Un regreso con sabor amargo: Solange ya está nominada

Pero no todo es color de rosa para “la reina”. A pesar de su actitud desafiante, la tucumana recibió una noticia que condiciona su juego desde el minuto uno: regresó ya nominada. Al heredar los votos que tenía antes de su viaje, Solange deberá revalidar su permanencia frente a una casa que, lejos de extrañarla, parece haberle soltado la mano.

Con Yipio admitiendo que no está feliz con su vuelta y Pincoya rogando al público que la saquen, el reingreso de Solange promete ser el combustible que faltaba para que la convivencia termine de explotar.

Seguí el minuto a minuto de la “Generación Dorada” por la pantalla de Canal 9 Televida.