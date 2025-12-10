Llega una nueva panelista a Cortá Por Lozano: mirá de quién se trata

Vero Lozano desmintió la salida de Vicky Xipolitakis y confirmó qué figura de MasterChef se suma a su panel.

Este miércoles 10 de diciembre, el cronista del programa de Yanina Latorre interceptó a Vero Lozano en medio de los fuertes rumores que señalaban una posible salida de Vicky Xipolitakis de su ciclo. La conductora no esquivó el tema y se refirió directamente al futuro de Cortá por Lozano, el programa de las tardes que El 9 Televida pone al aire en Mendoza.

Consultada por la situación de Xipolitakis y la eventual incorporación de Marixa Balli, Lozano fue clara: “No está definido que Vicky Xipolitakis se vaya del programa. Sí está convocada Marixa, que se suma a partir de febrero”, explicó. Y agregó sobre la permanencia de Vicky: “Fede Levrino está evaluando si seguirá vinculada a nuestro programa o a otro proyecto. Todavía no está resuelto”.

“A mí me encanta Marixa, es un renombre, es picante, es canchera y puede hablar de todo”, continuó Vero Lozano y agregó: “Vicky me encanta, creció un montón, es súper rendidora y hace 5 o 4 años que estamos juntas. Es súper funcional al grupo“. Por último, la presentadora cerró:“Nunca hicimos equipo rotativo, pero podríamos intentar para que nadie se quede sin laburo”.

Johnny Depp y su paso por la casa de Lozano

Hace unos días, el reconocido actor abandonó Argentina luego de hospedarse en la casa de la conductora y Corcho Rodríguez. Durante el viaje, la presentadora argentina le sacó fotos tanto durante sus eventos y los paseos como en la cotidianidad del día a día.

“10 días con J and B. Johnny y Beechy. ¡Hicimos de todo, fuimos a la cancha de Boca, a La Plata, a la premier de Modigliani, tres días en Montparnasse, viniste a mi lugar de trabajo y fui feliz!“, comenzó Vero Lozano junto a las imágenes que compartió en su Instagram y cerró: “Vi el amor de tu público, porté cartitas, dibujos y regalos llenos de amor para vos. Canto, tatuaje y tragos. Beechy, mi compañero de desayuno, café, juguito y medialunas. JR en todo y Gina en los detalles y estresada. Te extrañamos, ahora puedo dormir como vos”.