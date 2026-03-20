¿Llega la verdadera “reina”? Graciela Alfano se autoconvocó para entrar a Gran Hermano

En medio del misterio por la salud de Andrea del Boca y su posible salida definitiva de Gran Hermano Generación Dorada, un nombre empezó a sonar con una fuerza imparable: Graciela Alfano. ¿Será?

La casa más famosa del país está a punto de recibir una descarga de alto voltaje. En medio del misterio por la salud de Andrea del Boca y su posible salida definitiva de Gran Hermano Generación Dorada, un nombre empezó a sonar con una fuerza imparable: Graciela Alfano. La mediática no solo confirmó que está en contacto con la producción de Telefe, sino que ya estaría negociando un contrato millonario para entrar a “romper todo”.

“Yo soy creativa y no sé si van a aguantar eso”, disparó Alfano en diálogo con Intrusos, dejando en claro que su intención no es entrar como una “planta” más. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la actriz se autoconvocó para ser el refuerzo estrella del reality y su representante ya comenzó las gestiones formales. “Cuando yo le digo a mi representante que empiece a negociar es porque ya tengo ideas. Yo entro a divertirme y a hacer lo que sé hacer: show y rating”, sentenció.

La posible llegada de Graciela generó una revolución inmediata en los seguidores de El 9 Televida. En una casa que actualmente está bajo una sanción masiva y con todos los participantes nominados, la entrada de una figura con “mente abierta” y sin miedo a las cámaras las 24 horas podría ser el detonante de nuevas y feroces alianzas. “Ya se sabe cómo soy. Yo entro en un lugar y nadie queda quieto”, insistió la diva, quien se mostró más que lista para el desafío.

Mientras Santiago del Moro mantiene el hermetismo sobre el futuro de Andrea del Boca, la opción de Alfano apareció como el “plan A” para mantener el nivel de conflicto y prestigio en esta edición para famosos. Con una trayectoria impecable en el manejo de los medios, Graciela se perfiló como la contrincante que podría poner en jaque tanto a los “ex” como al grupo de Manu Ibero.

Mendoza esperará con ansias la gala de este fin de semana para ver si se confirmó el ingreso de la mujer que, según ella misma, está “más allá del bien y del mal”. Si la negociación llegó a buen puerto, prepárense: la verdadera guerra en Gran Hermano está por comenzar.