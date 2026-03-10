LLega el DAR a Gran Hermano: de qué se trata el Derecho A Réplica que empieza a correr desde este martes

Santiago del Moro anunció la implementación del DAR, una herramienta importada de la versión italiana que permitió a personas externas confrontar a los participantes. El debut de este recurso tecnológico se centró en la conflictiva ruptura de Luana Fernández, cuyo exnovio recibió el permiso de la producción para limpiar su imagen tras las duras acusaciones de la jugadora en El 9 Televida.

La gala de este lunes marcó un hito en los 25 años del formato en Argentina con la presentación oficial del Derecho a Réplica (DAR). Según explicó el conductor en el ciclo La Cumbre, esta novedad permitió que una persona mencionada de forma reiterada dentro del encierro ingresara para defenderse o aclarar sus dichos.

A partir de este martes, la novedad presenta una dinámica donde cualquier persona mencionada de forma reiterada dentro del encierro puede defenderse o aclarar sus dichos. El primer convocado es la expareja de Luana, quien se convierte en el centro de la polémica tras la decisión de la participante de cortar la relación en vivo. Esta nueva regla de juego promete que nadie tendrá la última palabra sin que el “afuera” pueda intervenir, marcando un antes y un después en los 25 años del formato en Argentina.

La modalidad del ingreso rompe con el esquema tradicional de las visitas presenciales, ya que se realiza de manera virtual. Santiago del Moro adelanta que se utiliza una tecnología de realidad aumentada, un recurso que permite generar encuentros cargados de tensión emocional sin romper físicamente el aislamiento. El objetivo de la producción es que el ex de la concursante pueda dar su versión de los hechos y confronte las versiones que lo dejaron mal parado ante millones de espectadores, sumando un nuevo nivel de exposición a los vínculos privados de los “hermanitos”.

El impacto de esta herramienta sacude la dinámica del juego, ya que obliga a los participantes a hacerse cargo de sus palabras frente a las consecuencias directas. La aparición del joven en pantalla busca “limpiar su imagen” tras las declaraciones de Luana, quien asegura que necesita la ruptura para expresarse con libertad.

Acá está el momento en que Luana comunicó que “dejaba libre a su novio”.

Este giro dramático abre un intenso debate en las redes sociales sobre los límites de la intimidad, mientras que los seguidores mendocinos que siguen la transmisión por El 9 Televida serán testigos de cómo el pasado de los jugadores vuelve para reclamar su espacio.