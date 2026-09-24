Llanto en A la Barbarossa: Analía Franchín se quebró en vivo al revivir su mayor dolor familiar

La emisión de este jueves de A la Barbarossa por la pantalla de El 9 Televida se transformó en escenario de un momento de suma sensibilidad y crudeza. Mientras en el ciclo matutino abordaban la delicada situación que atraviesa Cristian “Pity” Álvarez a través del testimonio de su hermana Silvina, Analía Franchín no pudo contener las lágrimas y terminó quebrándose completamente en vivo.

Un momento de absoluta conmoción se vivió este jueves en las mañanas de El 9 Televida durante la emisión de A la Barbarossa. Al escuchar el desgarrador testimonio de Silvina, la hermana de Pity Álvarez, sobre las constantes convulsiones y crisis que atraviesa el músico, Analía Franchín rompió en llanto. Profundamente conmovida, la panelista abrió su corazón para recordar el duro proceso que vivió con su propia hermana fallecida por adicciones y confesó la enorme culpa que cargó durante años.

Silvina relató en pantalla el dramático momento en que encontró al músico convulsionando en el patio de su casa: “De la nada, los perros ladraban como avisándome. Entré y estaba convulsionando en una silla. Pude atajarlo antes de que se golpeara la cabeza y ponerle una almohada”, explicó la mujer, advirtiendo que las crisis son frecuentes y que el cantante suele despertar desconcertado y herido sin recordar lo sucedido.

“Sentí mucha culpa por desear que se fuera”

Al escuchar la secuencia, la panelista rompió en llanto visiblemente afectada. Con la voz entrecortada, Georgina Barbarossa intervino para remarcar que Franchín se estaba “viendo reflejada en un espejo”, lo que impulsó a la periodista a compartir el doloroso recuerdo de su hermana Sandra, quien falleció en 2024 tras batallar más de una década contra las adicciones: “Es muy tremendo cuando los ves en estados en los que no son conscientes y se lastiman. Mi hermana falleció hace dos años y sentí mucha culpa por desear que se fuera, pero sé que fue lo mejor que le pudo haber pasado porque ya no era calidad de vida”, confesó Franchín entre lágrimas.

Invadida por la angustia, la integrante del panel reflexionó sobre el origen de estas complejas enfermedades: “¿Cómo puede ser que haya cerebros tan predispuestos a la adicción? Todos fueron chiquitos, aprendieron a caminar, a andar en triciclo… ¿En qué momento todo eso se descuajeringó y se convirtió en lo que se convirtió?”, cuestionó.

Una historia marcada por la lucha y el peligro

La reacción de Franchín reabrió una de las facetas más difíciles de su historia personal. A lo largo de los años, la panelista hizo público el desesperado esfuerzo familiar para intentar rescatar a su hermana Sandra, quien padecía adicciones severas y un diagnóstico de VIH.

En apariciones televisivas anteriores, Analía había relatado los insólitos límites que debió cruzar cuando apenas tenía 15 años para proteger a su entorno, incluyendo ingresar a viviendas de narcotraficantes o buscar a su sobrina pequeña en zonas de extremo peligro. Por su parte, durante la entrevista en el programa de El 9 Televida, Silvina Álvarez cerró el cruce exigiendo mayores respuestas del Estado: “Hay que hacer un poco más de fuerza para tratar de que esta bendita Ley de Salud Mental realmente cumpla con su función”.