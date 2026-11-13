Llanto, ayuda de Damián Betular y una gran sorpresa: la sufrida noche de Marta Fort en MasterChef Celebrity

La exigente prueba de pastelería dictada por Osvaldo Gross en MasterChef Celebrity puso al límite a Marta Fort. La participante atravesó una noche de extrema tensión y angustia tras quemar parte de su preparación y cortar la crema, al punto de quebrarse en llantos frente a las cámaras. Sin embargo, gracias a la asistencia de Damián Betular y el apoyo de sus compañeros, logró presentar su plato y se llevó una enorme sorpresa con la devolución del jurado.

La gala de este jueves en MasterChef Celebrity dejó momentos de alto voltaje emocional. Con la difícil misión de replicar la compleja marquise de chocolate y naranja presentada por el maestro pastelero Osvaldo Gross, los participantes debieron lidiar con los tiempos y la precisión extrema que exigía la receta.

Del bajón y las lágrimas a la asistencia de Betular

Desde el inicio, Marta Fort se mostró consciente del peso de su apellido en la cocina, afirmando que no podía fallar. Sin embargo, a medida que avanzaban los minutos, los inconvenientes se acumularon: al sacar las tortas del horno descubrió que estaban doradas de más, y poco después se le cortó la crema. Desesperada y al borde del colapso, se sinceró frente a cámara: “Me quiero ir a mi casa, ya veo la masa esa y me deprimo” y confesó entre risas que terminaría contratando a Damián Betular como psicólogo.

Al verla ahogada en llanto en los instantes finales, el propio Betular se acercó a calmarla y la ayudó a enderezar la preparación, aconsejándola dar vuelta las tortas para disimular el exceso de cocción. A la red de asistencia se sumaron sus compañeros Pablo Giralt y Juli Poggio, quienes corrieron a darle una mano para que pudiera llegar a tiempo con la presentación.

La sorpresa ante el jurado

Con el plato ya terminado y la culpa a cuestas, Marta confesó ante el estrado que preferiría comprar un robot para que diera la devolución por ella. “Fue un quilombo, qué sé yo”, se excusó. No obstante, al cortar la marquise, la reacción de los chefs descolocó por completo a la participante: lejos de las críticas que esperaba, todos destacaron que la estructura y el sabor eran impecables.

“Es la mejor crema”, sentenció Germán Martitegui, remarcando además que la joven debe aprender a sobreponerse a la frustración tras superar con éxito una prueba que la tuvo al borde de abandonar la cocina más famosa del país.

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