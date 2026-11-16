Las internas en las cocinas de MasterChef Celebrity quedaron completamente al descubierto tras un explosivo descargo de Lizy Tagliani contra Edith Hermida. Durante una charla con Wanda Nara, la humorista relató un incómodo cruce con la periodista, mostró mensajes del grupo de WhatsApp del elenco y la acusó sin rodeos de querer fabricar previas televisivas y construir su perfil en el certamen a costa del resto de los participantes.

La convivencia en MasterChef Celebrity atraviesa uno de sus momentos más tensos. Bastó que Wanda Nara se acercara a la estación de Lizy Tagliani para que la comediante decidiera romper el silencio y ventilar una fuerte interna detrás de cámara que tiene como protagonista a Edith Hermida.

“No te preocupes por mí, chiquita”: el destrato que desató la furia de Lizy

Con la promesa de contarle un secreto a la conductora, Lizy relató el gesto de desprecio que recibió cuando intentó acercarse en son de paz a su compañera: “Fui a tirar una buena onda, así como ‘bueno, calmate, tranqui, no pasa nada’, y me dijeron ‘no te preocupes por mí, chiquita'”, reveló indignada.

Lejos de dejarlo pasar, Tagliani imitó la actitud de Hermida frente a cámara —“‘Linda, no te preocupes por mí, yo puedo, me arreglo sola’.’ ¡Quedé helada!— y reflexionó sobre el clima de desconfianza que se vive en el certamen: “Ya la gente se empieza a perseguir, se cree que uno se va a levantar y tiene puñales en la espalda”.

Chats de WhatsApp al aire y acusación de armado mediático

Al blanquear que las cocinas están divididas entre “las divinas y las ‘conchudith'”, Lizy mandó al frente a la periodista y expuso su presunta estrategia para ganar protagonismo en el programa: “Edith nos manda mensajes para armarse sus previas. Entonces, nos digita”, aseguró ante la sorpresa de Wanda Nara, quien creía que las intervenciones de la panelista surgían de manera espontánea.

Para respaldar sus dichos, exhibió una captura del chat grupal de WhatsApp donde Hermida les pedía colaboración para instalar su personaje: “Les voy a dar la data para mi apodo ‘Conchudith'”. Indignada por la maniobra, Lizy cerró con una frase lapidaria que encendió la polémica dentro y fuera del estudio: “Quiere que nosotros le montemos el personaje para que ella eleve, dice que después gana y nos reparte la plata. Nos está usando para armar su carrera”.

No te pierdas las internas del programa más visto de Argentina. Disfrutá cada noche de MasterChef Celebrity en la pantalla de El 9 Televida.