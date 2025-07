Su único objetivo es impedirle ser feliz: Yildiz avanza con su venganza en Pasión Prohibida

Doğan hizo tambalear el plan maestro de Yildiz en Pasión Prohibida. Pero un ligero ajuste bastará para que todo vuelva a encarrilarse con el espíritu de venganza con el que se gestó. Mirá lo que se viene en la pantalla de El 9 Televida.

Doğan intervino, sin saberlo, en el plan de Yildiz y casi que arruina todo. Sin embargo, con sólo acomodar un par de cosas la cosa se acomoda para que la mujer pueda llevar adelante su idea de impedir, como sea que Çağatay y Kumru sean felices. Así avanza Pasión Prohibida en la pantalla de El 9 Televida.

Çağatay sospecha de las intenciones de Doğan para con Yildiz. Así, en un encontronazo que la rubia no pudo anticipar, el padre de Kumru deja en claro que quiere casarse con la mujer, lo que sacó por completo de eje al, todavía, esposo de Yildiz.

Como esto no estaba en los planes de Yildiz, su plan de maldad debe ser reajustado. Y así se pone manos y cabeza a la obra.

Çağatay, se entera que Doğan echó a su hija de casa tras dejarle claro que si quiere seguir viéndolo, deberá olvidarse de él. Así él aprovecha este momento para pedirle a Kumru que se mude a la mansión con él.

Mostrándose comprensivo, le ha asegurado que su divorcio es inminente y que quiere empezar un nuevo capítulo con ella, viviendo ese amor que nunca pudieron cuando eran amantes. Incluso, le da un anillo de compromiso a la mujer diciéndole: “Cásate conmigo, ahora ya sabes lo mucho que te quiero”.

Tras abrazarse y celebrar la noticia, justo cuando estaban a punto de besarse, Yildiz y el pequeño Halit Can llegan a la mansión. “Mi amor, hemos vuelto”, le dice burlándose de ellos.

Yildiz dejado claro que sus intenciones han cambiado y ahora no quiere divorciarse. Al ver el anillo de diamantes en el dedo de Kumru, Yildiz no duda en quitárselo. “No me digas que este mujeriego quiere comprometerse”, le pregunta entre risas.

¿Qué pasará ahora? ¿Qué hará Çağatay? Para saberlo, no te pierdas los próximos episodios de Yasak Elma en El 9 Televida.