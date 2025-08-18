La Traición: Una serie de sucesos inesperados terminan empujando a Oylum hacia su padre ¿cederá?

Tarik juega fuerte en La Traición, la última incorporación turca a la pantalla de El 9 Televida. ¿Le saldrá bien la jugada que tiene armada? Mirá lo que se viene en Aldatmak.

Oylum despidió a su padre como su abogado, y eso parece que le dio en su ego al señor. En una jugada planeada Tarik genera una serie de sucesos que terminan empujando a su hija mayor hacia su lado. Pero la culpa de “La Traición” hacia su madre carcome a la chica que, por estos días, lleva la trama de este drama turco que se las trae en la pantalla de El 9 Televida.

Tarik se lleva cada vez peor con Oylum. No le perdona que cambiara de abogado, pero al mismo tiempo, luego de eso, el padre se comienza a cuestionar sobre el vínculo que él ha forjado con su hija mayor. Así, en un intento por reconciliarse con ella y acercar posiciones Tarik busca la manera de comprenderla y estar más cerca de Oylum.

En este contexto Yeşim, la nueva mujer de Tarik será clave ya que ella le insistirá para que la invite a cenar a casa y a conocer a su media hermana, Öykü.

A pesar de querer mejorar su relación con su padre, Oylum duda en ir a casa de Yeşim. Incapaz de traicionar a su madre, la repentina decisión de Oylum le cambiará la vida por completo.

Por una sucesión de hechos que tendrá lugar, algunos de ellos armados y ejecutados con premeditación y alevosía por el propio Tarik, Oylum termina cediendo y cae en la trampa que su padre le tendió para seguir lastimando a su madre.

Pero no te adelantamos más. Para saber cómo sigue todo esto, no te pierdas los próximos episodios de La Traición en El 9 Televida.