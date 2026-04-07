Andrea del Boca quedó fuera de Gran Hermano tras su impactante caída

Este martes se confirmó oficialmente que Andrea del Boca no regresará a Gran Hermano: Generación Dorada. Tras los estudios médicos realizados de urgencia, la producción determinó que la actriz debe abandonar la competencia para priorizar su recuperación.

Lo que comenzó como un accidente doméstico terminó por sellar el destino de la participante más famosa de la casa. Este martes se confirmó oficialmente que Andrea del Boca no regresará a Gran Hermano: Generación Dorada. Tras los estudios médicos realizados de urgencia, la producción del reality de las noches de El 9 Televida determinó que la actriz debe abandonar la competencia para priorizar su recuperación.

Un accidente que paralizó a la casa

El hecho ocurrió la noche del lunes, mientras los participantes se encontraban en la cocina. Las imágenes, que se viralizaron rápidamente, muestran un momento estremecedor: Andrea del Boca tropezó y cayó de frente contra el suelo. Según relató Santiago del Moro, lo que más impactó a quienes vieron la grabación fue que la actriz cayó como “peso muerto”, sin tener la reacción necesaria para amortiguar el golpe con sus manos.

La gravedad del impacto obligó a la intervención inmediata del equipo médico, que decidió retirar a la actriz en camilla y trasladarla en ambulancia hacia una clínica privada para realizarle chequeos de alta complejidad.

El parte médico oficial

A través de sus redes sociales, Santiago del Moro fue el encargado de llevar claridad ante la angustia de los seguidores. “Quería confirmarles que Andrea no podrá regresar a la casa. Debido a la caída y al fuerte golpe recibido, por indicación médica, no continuará en la competencia”, informó el conductor.

Durante la gala, se detalló que a la artista se le practicó una tomografía facial y una radiografía de tórax para descartar fracturas o lesiones internas graves. Si bien se encuentra estable y bajo control, la recomendación de los profesionales fue tajante: el aislamiento y las exigencias del juego no son compatibles con el proceso de curación que debe afrontar.

Incertidumbre por el reemplazo

La salida de Andrea del Boca deja un vacío enorme en la Generación Dorada, donde se había consolidado como una de las figuras centrales de las galas en El 9 Televida. Ahora, el gran interrogante que desvela a los fanáticos es qué decidirá la producción: ¿Ingresará un nuevo participante en su lugar o se modificará el esquema de eliminaciones?

Mientras tanto, en las redes sociales, el nombre de la actriz se mantiene como tendencia nacional, con miles de mensajes deseándole una pronta mejoría tras este accidentado e inesperado final en el reality más visto del país.