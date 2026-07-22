Licha Martínez rompió el silencio tras la final del Mundial 2026: “La caída de los grandes es la felicidad de los mediocres”

El defensor de la Selección Argentina publicó una emotiva y picante reflexión en sus redes sociales tras la derrota ante España en la prórroga. Destacó el orgullo por el plantel, felicitó al campeón y dejó una frase contundente.

Tras la dolorosa definición de la Copa del Mundo 2026, donde la Selección Argentina cayó por 1-0 ante España sobre el cierre de la prórroga en Nueva York, los integrantes de la Scaloneta comenzaron a volcar sus emociones en el regreso a casa. Este martes, fue Lisandro “Licha” Martínez quien sorprendió en sus redes sociales con una sentida carta y un filoso mensaje.

“Con el dolor en el alma por no haber podido traer la copa que todos queríamos, pero con el orgullo a flor de piel por esta camiseta, por mis compañeros, el cuerpo técnico, los directivos, el cuerpo médico, los cocineros, los utileros y por cada persona que estuvo involucrada para que todo esto funcionara de la mejor manera”, comenzó expresando el defensor central en su cuenta oficial.

Agradecimiento al público y una advertencia para los críticos

En su balance, el zaguero entrerriano remarcó la importancia del apoyo popular a lo largo del certamen disputado en Norteamérica y dejó en claro que el esfuerzo del grupo trasciende un resultado deportivo: “Y, por sobre todo, por ustedes, que nos hicieron llegar todo su amor, toda su fuerza, esa pasión que tanto nos caracteriza y la unión de un país que espero perdure en el tiempo. El resultado no define el camino recorrido. Atravesamos adversidades, hicimos posible lo que parecía imposible y nunca buscamos excusas”, agregó.

Sin embargo, el tramo más comentado de su publicación fue la contundente frase con la que respondió a los cuestionamientos y celebraciones ajenos al tropiezo en la final: “Recuerden que ‘la caída de los grandes es la felicidad de los mediocres’.’ Muchas gracias a todos. Cuidemos nuestro país. ¡Te amo, Argentina!” sentenció enigmático y firme el jugador del Manchester United, no sin antes enviar un caballeroso reconocimiento: “Quiero felicitar a España por su merecido título”.

En la misma línea que el capitán Lionel Messi

El descargo de Martínez llegó poco después de las palabras vertidas por el capitán argentino, Lionel Messi, quien también eligió la red social Instagram para enviar un mensaje de calma y orgullo tras alcanzar la segunda final mundialista consecutiva.

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo de este grupo, nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”, valoró “La Pulga”, destacando la vigencia de la Selección en lo más alto del fútbol global.