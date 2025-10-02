Leyla: La versión turca Avenida Brasil que promete romper récords llega a la pantalla de El 9 Televida

Esta remake de la icónica “Avenida Brasil” está por llegar a las noches de El 9 Televida y promete convertirse en el próximo suceso televisivo. Acá te contamos todos los detalles de esta mega producción filmada en Turquía.

Amor a Cualquier Precio o como se conoce a nivel global al fenómeno turco de las noches de El 9 Televida, Yalı Çapkını, empieza a despedirse. La historia de amor de Seyran Şanlı y Ferit Korhan ya transita sus últimos episodios y una nueva mega producción pide pista para aterrizar en las pantallas mendocinas: Leyla: Hayat… Aşk… Adalet.

Que no es ni más ni menos que una remake de la icónica Avenida Brasil que se emitió en Argentina por Telefe entre diciembre de 2013 y julio de 2014, marcando un gran éxito de audiencia en el país. Suceso del que Canal 9 Televida no estuvo ajeno.

Leyla es la versión de un enorme hit internacional de esa pantalla nocturna: Avenida Brasil. La telenovela brasileña que llegó a la Argentina en 2014 (dos años después del debut en su país) fue un fenómeno de audiencias para la época, con cifras instaladas en los 20 y pico. De hecho, el capítulo final, el 7 de julio de ese año, se transmitió en vivo desde el Luna Park y consiguió una media de 27,1 puntos.

Con ese antecedente, que también dio sus frutos cada vez que la repitió (especialmente en 2020, en plena pandemia, con emisiones en todas las franjas), Telefe ahora va por Leyla, la versión turca que triunfa en muchos países.

Con un planteo casi idéntico al original, cuenta cómo una chica ve derrumbarse su vida cuando su padre se casa con una mujer cuya apariencia engaña a todos.

Nur, su madrastra, se convierte en su peor pesadilla. El padre de Leyla tarda en darse cuenta del personaje con el que convive y el hombre tiene un final trágico. Sola y con el paso del tiempo, Leyla promete vengarse de esa señora que arruinó su felicidad y la de su familia.

Salto de tiempo mediante, Leyla reaparece en la vida de Nur, pero con un cambio de identidad: ahora es Ela, una chef talentosa. Mientras intenta cumplir con su plan, descubre que en la lujosa casa de Nur vive Cino, el amor de Leyla de la infancia.

Él es hijo adoptivo de la dueña de casa y ahora se llama Civan y, como se vio en Avenida Brasil, ninguno de los dos podrá frenar lo que sienten.

En los roles protagónicos están Cemre Baysel como Leyla (y comoEla Karaca), Alperen Duymaz (como Civan) y Gonca Vuslateri (como Nur)