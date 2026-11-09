“Les tuve que mentir a todos”: Claudia Villafañe reveló secretos de la organización del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

En medio de la repercusión por una de las bodas más esperadas del mundo del espectáculo, Claudia Villafañe rompió el silencio y dio detalles inéditos sobre la organización del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat. Durante su participación en un prestigioso foro empresarial, la dueña de la productora Plan V contó cómo cuidó cada rincón de la fiesta, pidió disculpas por haber mantenido el evento bajo estricto secreto y se refirió a la contención de los novios en su día especial.

La boda de Lali Espósito y el conductor Pedro Rosemblat continúa generando perlitas y revelaciones del detrás de escena. Esta vez, quien dio la nota fue la propia Claudia Villafañe, titular de la reconocida empresa de eventos Plan V, quien compartió su experiencia al frente de la organización durante su disertación en el foro anual WEF Argentina (Women Economic Forum).

“Perdón a todos los que les tuve que mentir”

Fiel a su profesionalismo y a la discreción que le exigen sus clientes más famosos, la empresaria reconoció el enorme esfuerzo y la logística secreta que implicó el evento: “El casamiento de Lali y Pedro empezaba temprano y el día anterior me había dormido a las 6 de la mañana por un cumpleaños de 50, pero a las 10 me levanté y me fui a San Telmo a estar en los últimos detalles”, comenzó relatando entre risas.

Acto seguido, no dudó en disculparse públicamente por el hermetismo con el que manejó la fecha: “Perdón a todos los que me preguntaron que les tuve que mentir, no podía decir nada”. Además, detalló la metodología de trabajo de su equipo para contener a la pareja: “Nos dividimos; yo me encargo de estar al lado del cliente todo el tiempo, cuidando de todos los detalles. Estamos al pie del cañón para que no falte nada y que se sientan contenidos, es un día muy especial para ellos”.

El insólito “robo” del accesorio estrella de la novia

Más allá del impecable trabajo de la organizadora, la fiesta tuvo su momento insólito y divertido que fue revelado por el propio Pedro Rosemblat en su canal de streaming (Gelatina). Al día siguiente del festejo, la cantante notó la falta de una pieza clave de su vestuario: el icónico mesh hat (casco) que lució durante la noche.

“Las cosas que uno porta en su casamiento son recuerdos y testimonios materiales de la alegría que uno vivió. El ‘casco’ fue una parte imprescindible del look de la novia. Al día siguiente me dice: ‘No encuentro el casco, ¿dónde está?’, relató Pedro.

La incógnita duró poco: una foto delató a Ian, un joven productor del canal, retirándose de la fiesta con el accesorio puesto en la cabeza. Entre risas y avergonzado por la situación, el productor tuvo que salir a disculparse públicamente: “Tengo un montón de cosas para decir, primero: perdón, Mariana… Tengo el coso que se puso tu Lali en la cabeza. Te lo doy el martes. Fiestón”, cerró, poniéndole humor al desopilante cierre de la gran boda pop.