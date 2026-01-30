Les ganó de mano: de una manera muy original Andy Chango le retrucó al jurado de MasterChef Celebrity todas las críticas

Tras recibir una nueva crítica negativa y quedar al borde de la eliminación, el músico dejó sin palabras al jurado con un inesperado objeto que traía oculto.

El clima de tensión en las cocinas de MasterChef Celebrity alcanzó un nuevo pico durante la emisión de este jueves en pantalla de El 9 Televida. En una gala marcada por la exigencia, Andy Chango volvió a quedar en el ojo de la tormenta tras una performance que no logró convencer a los paladares más exigentes de la televisión argentina. Sin embargo, lo que parecía ser una derrota previsible se transformó en un momento de puro show gracias a la irreverencia del artista.

Ante la mirada atenta de Wanda Nara y el veredicto implacable de los especialistas, el músico se enfrentó en un duelo final contra Marixa Balli. La decisión estaba tomada: Damián Betular fue el encargado de anunciar que el autor de “Boris el Robot” debía lucir, una vez más, el temido delantal negro. Pero lejos de mostrarse abatido, el participante reaccionó con una sonrisa cargada de sarcasmo que adelantaba lo que estaba por suceder.

“Yo quería ganar una medalla y, como no venía, me mandé a fabricar una negra”, disparó Andy Chango ante el asombro de Germán Martitegui y Donato de Santis. Ante la incredulidad de sus compañeros, el músico sacó de su bolsillo una medalla de fabricación propia, diseñada a “imagen y semejanza” de su presente en el certamen. Con la ayuda de la conductora para colocarse su peculiar trofeo, el participante explicó que, tras cuatro meses de competencia y ninguna distinción oficial, su intuición le decía que esta noche tampoco sería la excepción.

Incluso Marixa Balli no pudo ocultar su admiración por la ocurrencia del cantante, calificándolo de “genio” por su capacidad de anticipación. Con el humor ácido que lo caracteriza, el músico aseguró que llevará su medalla negra con orgullo, como un símbolo de su vasta experiencia en las galas de eliminación. Ahora, el desafío para Andy Chango será demostrar que su talento culinario puede estar a la altura de su innegable carisma para evitar que su paso por el programa llegue a su fin.

No te pierdas la gala del próximo domingo de MasterChef Celebrity en El 9 Televida.