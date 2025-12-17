Le sale el tiro por la culata a Doğan en Pasión Prohibida: se quiso hacer el lindo con Yildiz y le salió mal

Doğan busca reconciliarse con Yildiz pero la mujer no quiere saber nada. Mirá lo que se viene en Pasión Prohibida en El 9 Televida.

Finalmente Doğan se decidió y parece que está dispuesto a buscar la manera de reconciliarse con Yildiz. Pero todo indica que no le será tarea sencilla. Mirá lo que va a pasar en Pasión Prohibida, la novela turca de las tardes de El 9 Televida.

Doğan decide dar un giro a su vida, dejando atrás el resentimiento y las peleas con Yildiz. Para marcar este nuevo comienzo, ha querido tener un bonito gesto: un coche de alta gama y numerosos regalos para sus hijos. Sin embargo, su intento de reconciliación no es bien recibido.

Al ver el coche y las demás cosas, Yildiz se enoja mucho y no ha dudado en presentarse en su mansión. La situación se vuelve más tensa cuando Yildiz, alterada, ha dejado clara su postura. “Este tipo de regalo es para las amantes y yo no lo soy”, ha dicho, devolviendo las llaves.

Aunque Ender ha tratado de mantener una actitud indiferente, su incomodidad era palpable. La tensión ha aumentado aún más cuando Yildiz, sin pelos en la lengua, desafía a su enemiga al decirle que no se deja comprar con “jueguecitos” y que si Doğan no le había hecho un regalo, ahí tenía el coche nuevo a estrenar.

Muy enfadada, Yildiz ha abandonado la mansión, mientras Doğan, en su intento por llevarse bien con su exmujer, ha visto cómo su gesto ha sido malinterpretado. Sin duda, las heridas del pasado siguen abiertas y las emociones aún están a flor de piel. ¿Qué ocurrirá a continuación?

Para averiguarlo, no te pierdas cómo sigue Pasión Prohibida en El 9 Televida.