“Le quitaste el alma a algo tradicional”: la noche negra de Mike Amigorena que lo mandó a la noche de eliminación en MasterChef Celebrity

La exigente gala de beneficios dedicada a la cocina paraguaya le jugó una pésima pasada a Mike Amigorena. El mendocino intentó presentar una arriesgada versión gourmet del clásico puretón, pero cometió graves errores de tiempo, cortes y concepto que provocaron la indignación de Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana. Tras una devolución repleta de tensión y reproches por su falta de concentración, el actor se convirtió en el gran perjudicado de la velada.

La emisión de este domingo de MasterChef Celebrity Argentina en El 9 Televida volvió a demostrar que la creatividad sin técnica ni disciplina puede costar muy caro. En una noche donde la gastronomía tradicional de Paraguay fue el gran desafío para las celebridades, Mike Amigorena atravesó su peor jornada en la competencia y quedó ubicado en la cuerda floja.

A pesar de haber intentado descontracturar el clima con bromas en guaraní y referencias culturales desde el momento en que se presentó frente al estrado, el actor no pudo ocultar los serios inconvenientes que sufrió en su estación de trabajo durante los 60 minutos de cocina.

Alertas en la estación y críticas letales del jurado

Las dificultades para el participante comenzaron al promediar la prueba. Maru Botana se acercó a su mesada y le advirtió que avanzaba a un ritmo alarmantemente lento, con cortes de cebolla demasiado grandes y una preocupante falta de ingredientes esenciales.

“Estás medio distraído. ¿Qué te pasa?”, le cuestionó Botana, a lo que Amigorena respondió con total sinceridad: “Me disperso, me disperso”.

Sin embargo, el verdadero colapso ocurrió durante la degustación. Al intentar reemplazar la receta autóctona por una tortilla fina a modo de crêpe o panqueque, el jurado no tuvo piedad:

El reproche de Martitegui: “La tortilla no es tortilla. El guisado no es un guisado. Es como quitarle el alma a algo tradicional” , sentenció el chef sobre los trozos secos de carne.

Falta de integración: Por su parte, Damián Betular remarcó que los ingredientes no estaban integrados y Maru Botana subrayó la falta de jugo en la preparación: “No está feo, pero le falta dedicación y apurarte” .

La mirada de Wanda Nara: La conductora intervino para analizar la actitud del participante: “Él es un artista y los artistas se toman su tiempo, pero esto es una competencia”.

Delantal negro y sentencia directa

Ante la contundencia de los cuestionamientos, Amigorena ensayó una peculiar defensa al asegurar que necesitaba tiempo para alcanzar la excelencia y que se desobligaba del resultado final. La explicación no alcanzó para salvarlo: mientras Diego Ramos logró zafar por un escaso margen, los jueces le entregaron el delantal negro al mendocino.

Sin quejarse pero visiblemente afectado, el actor aceptó la sanción de cara a la cuarta gala de eliminación del certamen: “Recibo este delantal negro una vez más en pos del aprendizaje”, concluyó.

Seguí todos los detalles de la competencia gastronómica, el desempeño de las celebridades y los momentos más candentes de la televisión en la pantalla de El 9 Televida.