“Le quemaron la cara con láser”: ¿ Mala praxis a Eliana Guercio, la panelista de A la Barbarossa ?

La panelista de A la Barbarossa, y también ex participante de Bake Off y Gran Hermano sufrió una reacción adversa e inesperada luego de un tratamiento estético “a tal punto que se le deformó la cara”, revelaron en un programa de televisión de Buenos Aires. La esposa de Sergio Romero llevará la situación a la justicia.

Eliana Guercio recurrirá a la justicia denunciando por mala praxis a quien le realizó un tratamiento estético que “le deformó la cara”. A través de sus historias de Instagram, la panelista de A la Barbarossa, programa que El 9 Televida emite al término de Cada Día en Mendoza, aclaró que está bien de salud, pero que tiene reacciones adversas por el procedimiento que le realizaron.

Eliana Guercio participa como panelista en varios de los programa de televisión que se emiten en El 9 Televida. Actualmente su labor es en A la Barbarossa, pero previo a eso pasó y no de manera inadvertida, por varias ediciones de Gran Hermano e incluso fue una de las famosas más queridas de Bake Off.

La cara de la esposa de Sergio Romero no pasa desapercibida y así fue el trato que recibió, según lo que ella contó en sus historias de IG, cuando contactó a la centro estético a donde se realizó el procedimiento.

“Les voy a ir contando y mostrando lo que me sucedió a mí. Pero antes les advierto: no vayan a esteticistas que ven en redes sin tener recomendación de confianza o investigar cómo procede la profesional”, introdujo. Y siguió en su mensaje: “Ya les voy a contar. Me escriben mucho por privado. Sepan que voy a hacer un vivo contando todo lo que viví y lo que vi. Por favor se los pido: investiguen antes de tocarse con cualquiera. Las redes engañan muchísimo”.

“No se fijen en si hay famosas. Ni en los seguidores, yo entré por ahí. Me dijeron a todo que si, que iba a ser como yo esperaba y después del tratamiento empezaron a cambiar el discurso”, relató sobre su experiencia.

Lanzó una dura advertencia para quienes directamente van con turno, sin preguntar nada. “Nohagan consultas por video donde les den cita para directamente realizar un tratamiento estético. Yo no lo hice. Pero hay gente que lo hace”, previno la esposa de Chiquito Romero.

Finalmente, aclaró: “Estoy bien de salud. Gracias a todos los que se preocupan. Solamente quiero evitar que alguien más pase un mal momento como el que me tocó vivir a mí. Tengo reacciones adversas pero nada que involucre mi salud. Gracias a Dios, solo es estético, por ahora”.

Qué se hizo Eliana Guercio

La que reveló qué sucedió fue Marina Calabró, en el programa de Amércia TV explicó que “se hizo un tratamiento con láser que se llama CO2, que es potente y regenera de adentro hacia afuera. A partir de la aplicación se hacen costras, luego se caen y te deja la piel lozano. Es no invasivo, pero el láser requiere sus cuidados”.

“Hace 10 años se hizo este tratamiento con una médica, le fue espectacular, y ahora intentó ubicarla para repetir el tratamiento, pero no la encontró. Entonces buscó en las redes y contactó a otra profesional que tenía referencias de famosos y seguidores, y confió”, continuó.

Ella les explicó que quería tratar unas marcas de acné en la frente y los pómulos. Se hizo el procedimiento, a las 24 horas la llamaron para un control, pero después “le empezaron a cambiar el discurso y a las 36 horas sufrió un proceso inflamatorio tremendo al punto que se le deformó la cara, sobre todo en la zona de los párpados”, reveló la periodista.

“Le quemaron la cara con el láser. Ahora se le desinflamó bastante, pero tiene fotos de cómo estaba en el peor momento. Tampoco le querían dar el consentimiento que firmás cuando te hacés una intervención. Tuvo que ir Sergio Romero a exigir el papel que había firmado”, agregó.

Luego, Leo Paradizo aportó información y contó: “Chiquito Romero trabaja con un grupo de abogados para llevar esta situación a la Justicia. Habrá denuncia penal y civil”.