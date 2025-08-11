Le llega un ofrecimiento a Ender, ¿traicionará a Doğan en Pasión Prohibida?

Sami Önder, el enemigo de Doğan, contacta a Ender con una clara intención de sumarla a su plan. ¿Qué pasará en Pasión Prohibida?

El enemigo de Doğan, Sami Önder, aún enfermo y desde una cama empieza a cobrar relevancia en Pasión Prohibida, la novela turca de las siestas de El 9 Televida. Primero contactó y sumó a Arzu, luego fue Feyza y ahora ¿Ender? Mirá lo que va a pasar en los próximos episodios de Yasak Elma.

Sami Önder, el enemigo de Doğan, intenta dar un paso más en su venganza y hace que sus hombrestraigan a Ender para tener una importante conversacióncon ella. Y como el hombre está muy muy enfermo, no anda con rodeos y, tras felicitarla por su nuevo puesto como CEO, va directo al grano y le dice que quiere que trabaje para él, para hundir la empresa de Doğan.

Sin embargo, Ender, que ha luchado por llegar hasta donde está ahora, no está dispuesta a perder todo el sacrificio y sniega rotundamente a hacer algo semejante.

La mujer sabe que Feyza y Arzu ya están trabajando para Sami y quiere que ponga fin a eso. Muy enfadado por la negativa de la mujer, Sami la echa del lugar. Ahora, las cosas se van a complicar aún más para todos.

Toda esta situación cambiará de manera intempestiva e inesperada ya que ante una denuncia la policía llegará al edificio a donde está Sami pero cuando lleguen lo encontrarán muerto. Y a partir de allí se abren nuevos interrogantes: ¿quién lo mató? ¿quién hizo la denuncia que lleva a la policía a ese lugar? y ¿qué pasará de ahora en más con Doğan?

Para saber todo y más, no te pierdas los próximos episodios de Pasión Prohibida en El 9 Televida.