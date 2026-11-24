Esta noche, en Bahar, el conflicto familiar alcanzará un punto límite en la pantalla de El 9 Televida cuando Uras intente irse de la mansión tras pelear con Seren y se cruce con su madre en la puerta. Con calma y dolor, Bahar le dirá una frase devastadora. Mirá lo que se viene.

Las noches de El 9 Televida tendrán un episodio cargadísimo de tensión en Bahar, donde la convivencia será insostenible y el quiebre entre madre e hijo quedará expuesto en la entrada de la casa.

El cruce en la puerta y la frase que dejará mudo a Uras

Luego de discutir con Seren, Uras intentará marcharse y se encontrará con Bahar en la puerta de la mansión. Con actitud desafiante, le preguntará si pretende impedirle que se vaya o si repetirá el discurso de prohibirle el regreso, pero ella elegirá responderle con una verdad más dolorosa que cualquier reproche.

Conteniendo las lágrimas y con serenidad, Bahar le dirá que ya no lo reconoce y que no sabe dónde quedó el hijo que ella crió. Le confesará que solo le quedará refugiarse en su cuarto, mirar fotos de cuando era chico y pedir que su verdadero hijo regrese algún día: “Cuando mi hijo vuelva, le abriré la puerta yo misma, pero ahora se la abro a un extraño”, lo que dejará a Uras sin palabras por un instante.

La reacción de Uras, la cizaña de Nevra y la amenaza por los chicos

Lejos de ceder, Uras reaccionará a la defensiva, dirá que no puede creer lo que ocurre y responsabilizará a su entorno por haberlo agobiado y empujado a tomar sus decisiones. Antes de irse, advertirá que la historia no terminó y que volverá más tarde a buscar a sus hijos para llevárselos, dejando a Bahar devastada ante la fractura familiar.

En paralelo, dentro del living, Nevra volverá a sembrar discordia y culpará a Bahar y a Çağla por el vínculo de Uras con Maral, deslizando con mala intención: “Acabarán diciendo que no era el momento cuando se case con esa mujer”.

No te pierdas lo que pasará esta noche en Bahar por El 9 Televida.