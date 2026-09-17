Latin Grammy 2026 con orgullo mendocino: Usted Señalemelo nominados a la estatuilla

La Academia Latina de la Grabación dio a conocer las candidaturas para la 27° edición de los Latin Grammy y la música argentina pisa más fuerte que nunca. Con más de 20 proyectos nacionales nominados, la gran noticia para la provincia la protagoniza la banda mendocina Usted Señalemelo, que vuelve a competir en la categoría Mejor Álbum Pop/Rock con su disco Términos & Condiciones. Todo sobre la nominación del trío local, el liderazgo de CA7RIEL & Paco Amoroso y la grilla completa de argentinos.

La música argentina se apoderó de las candidaturas para los Latin Grammy 2026. La Academia Latina de la Grabación anunció los nominados para la 27.ª edición de los prestigiosos galardones que se entregarán el próximo 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, y la escena nacional ostenta un protagonismo sin precedentes con más de 20 artistas compitiendo en los rubros más importantes.

Entre las grandes novedades que celebran, destaca el histórico reconocimiento para Usted Señalemelo, el trío integrado por Juan Saieg, Gabriel “Cocó” Orozco y Lucca Beguerie Petrich, que vuelve a poner a la provincia en lo más alto de la industria internacional.

El orgullo mendocino: “Términos & Condiciones” va por el Latin Grammy

La banda mendocina compite en la categoría Mejor Álbum Pop/Rock por su cuarto disco de estudio, Términos & Condiciones, trabajo con el que ya habían estado nominados en 2023 por Tripolar.

Producido junto a Rafa Arcaute y LAMADRID, y con dirección creativa de Sofía Malamute, el álbum profundiza en una ambiciosa transformación sonora de pulso electrónico y conceptual. Las canciones abordan los vínculos, el deseo y las tensiones contemporáneas, consolidando la proyección global del proyecto nacido en Mendoza. En este rubro, enfrentarán a otro referente nacional: Emmanuel Horvilleur, nominado por Mi Año Gótico.

CA7RIEL & Paco Amoroso y Milo J, en lo más alto de la nómina

El desembarco argentino en las categorías generales está encabezado por CA7RIEL & Paco Amoroso, quienes acumulan siete nominaciones gracias a su disco FREE SPIRITS. Compiten en las ternas reina de Álbum del Año, Grabación del Año (por “Ha Ha”) y Canción del Año (por “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día”, junto al mítico Sting). El dúo comparte el segundo lugar de los más nominados de la gala junto a estrellas como Karol G, Rosalía y Jorge Drexler.

Por su parte, el joven fenómeno Milo J sumó cinco candidaturas: La Vida Era Más Corta compite por Álbum del Año y Mejor Álbum Folclórico, “Niño” en Grabación del Año, “Solifican12” en Canción del Año y su colaboración con Trueno (“Gil”) en Mejor Interpretación Urbana.

Rock, escena urbana y tango: la lista completa de argentinos

La representación nacional abarca todos los géneros y estilos en la gran fiesta de Las Vegas:

Rock y Alternativo: Fito Páez ( Shine a Mejor Álbum de Rock y “Las Fuerzas Armadas Del Amor” a Mejor Canción), Babasónicos ( CUERPOS, Vol. 1 a Mejor Álbum Alternativo), Dillom ( “Rojo Profundo” ) y la banda 1915 ( Ceremonia ).

Urbano y Pop: Bizarrap junto a Daddy Yankee ( Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 ), Nathy Peluso ( Malportada a Mejor Álbum de Salsa), Trueno , Yami Safdie , Dante Spinetta , Peces Raros y Ke Personajes .

Tango: Representación de excelencia con Aníbal Berraute, Lidia Borda, Ariel Ardit, Pablo Jaurena y el Quinteto Astor Piazzolla .

Productores: Destacada figuración de Rafa Arcaute, Federico Vindver, Santiago Alvarado y Santiago Ruiz “Tatool”, con Vindver y Tatool nominados a Productor del Año.

La ronda final de votación arrancará el 1 de octubre para determinar a los ganadores.