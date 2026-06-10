Las tecnologías que están cambiando la forma de viajar

Metadescripción: Descubrí las tecnologías que están transformando los viajes: IA, traducción en tiempo real, realidad aumentada, pagos digitales y más.

Llevar mapas impresos, cambiar dinero en efectivo y pasar horas organizando itinerarios es cosa del pasado. La tecnología ha transformado casi todos los aspectos de la experiencia de viaje, desde la planificación hasta la forma en que exploramos un destino.

Descubrí cómo la inteligencia artificial, las herramientas digitales y los dispositivos inteligentes permiten viajar de manera más cómoda, personalizada y eficiente

La planificación de viajes redefinida por la IA

Los asistentes impulsados por inteligencia artificial están transformando la forma de organizar viajes. En lugar de pasar horas comparando opciones, los viajeros pueden obtener recomendaciones personalizadas de destinos, actividades, transporte y alojamiento según sus intereses, presupuesto y fechas disponibles.

Por ejemplo, una persona que organiza un viaje a Estados Unidos puede indicar sus preferencias y recibir recomendaciones personalizadas de rutas, atracciones, restaurantes y medios de transporte. Además, la IA puede ayudar a comparar opciones de conectividad, como una eSIM para USA, para encontrar una alternativa más conveniente y económica que el roaming tradicional o una SIM física.

Asimismo, con una conexión confiable, los asistentes IA pueden responder consultas en tiempo real, proponer alternativas según el clima y optimizar recorridos para aprovechar mejor cada día del viaje. El resultado es una planificación más rápida, personalizada y eficiente.

Asistentes IA para planificar viajes

Algunas de las herramientas de IA más populares para planificar viajes son:

ChatGPT .

. Google Gemini .

. Microsoft Copilot.

Wonderplan.

Aplicaciones de traducción en tiempo real

Las aplicaciones de traducción en tiempo real están eliminando muchas de las barreras idiomáticas que enfrentan los viajeros. Gracias al reconocimiento de voz y la inteligencia artificial, permiten traducir conversaciones, textos e incluso carteles desde la cámara del celular.

Entre las opciones más destacadas se encuentran:

Google Translate : traduce texto, voz e imágenes en decenas de idiomas.

: traduce texto, voz e imágenes en decenas de idiomas. Microsoft Translator : facilita conversaciones multilingües en tiempo real.

: facilita conversaciones multilingües en tiempo real. Belora Connect : ayuda a comunicarse con personas que hablan otros idiomas.

: ayuda a comunicarse con personas que hablan otros idiomas. LiveTalk Translate : ofrece traducción de voz instantánea para conversaciones cotidianas.

: ofrece traducción de voz instantánea para conversaciones cotidianas. Flai Speak Together: utiliza IA para mantener conversaciones fluidas entre hablantes de distintos idiomas.

Guías con realidad aumentada para explorar destinos

La realidad aumentada (AR) está transformando la forma en que exploramos ciudades y atracciones turísticas. Con solo usar la cámara del celular, los viajeros pueden acceder a información interactiva, indicaciones en tiempo real y datos históricos mientras recorren un destino.

Algunas aplicaciones destacadas son:

Google Maps Live View (ciudades de todo el mundo) : superpone indicaciones de navegación sobre el entorno real para facilitar los desplazamientos a pie.

: superpone indicaciones de navegación sobre el entorno real para facilitar los desplazamientos a pie. Streetmuseum (Londres) : muestra fotografías históricas sobre la ubicación actual, permitiendo comparar el pasado y el presente de la ciudad.

: muestra fotografías históricas sobre la ubicación actual, permitiendo comparar el pasado y el presente de la ciudad. Timelooper (Nueva York) : recrea eventos históricos y lugares emblemáticos mediante experiencias inmersivas de realidad aumentada y virtual.

: recrea eventos históricos y lugares emblemáticos mediante experiencias inmersivas de realidad aumentada y virtual. HistoPad (Palacio de Versalles, Francia) : ofrece reconstrucciones digitales de salas y espacios históricos para entender mejor cómo eran siglos atrás.

: ofrece reconstrucciones digitales de salas y espacios históricos para entender mejor cómo eran siglos atrás. AR Tour Ocean (Tokio): combina mapas interactivos, contenido multimedia y datos culturales para enriquecer los recorridos turísticos.

Pagos sin contacto y billeteras digitales

Hoy es posible pagar con tarjetas, celulares o relojes inteligentes en aeropuertos, hoteles, restaurantes y comercios de todo el mundo. Un ejemplo reciente es el Metro de Madrid, que permitirá pagar los viajes directamente con tarjetas contactless y dispositivos móviles, sin necesidad de comprar boletos físicos o cargar tarjetas.

Entre las soluciones más populares para el pago digital están:

Apple Pay y Google Wallet para realizar pagos desde el celular o reloj inteligente.

para realizar pagos desde el celular o reloj inteligente. Tarjetas contactless de crédito y débito.

de crédito y débito. Billeteras digitales locales, disponibles en distintos países.

Equipaje inteligente para viajar con mayor tranquilidad

La tecnología también llegó al equipaje. Las valijas inteligentes incorporan herramientas que ayudan a evitar problemas frecuentes durante un viaje, como extravíos, exceso de peso o falta de batería en dispositivos móviles.

Entre sus funciones más destacadas se encuentran: