“Las tardes en El 9 Televida son made in Brazil”: la superproducción que paralizó al mundo vuelve de la mano de Virginia Lago

La novela de todos los tiempos desembarca, nuevamente, en la pantalla mendocina este miércoles 5 de agosto al término de Todas las Flores, con la conducción de Virginia Lago en Historias de Corazón.

Las tardes de El 9 Televida se renovarán con una propuesta de nivel internacional que promete enamorar y mantener en vilo a toda la audiencia mendocina. Este miércoles 5 de agosto, al término de Todas las Flores, las tardes serán verdaderamente made in Brazil con el gran reestreno de Avenida Brasil, en el marco del emotivo regreso de Virginia Lago con Historias de Corazón.

Considerada la novela de todos los tiempos, la historia de Nina, Carminha y Jorgito vuelve a la pantalla chica para revivir una trama cargada de dramatismo, secretos y justicia. La llegada de este fenómeno internacional promete cautivar tanto a quienes la disfrutaron en su emisión original como a las nuevas generaciones de televidentes.

El canal ya presentó un adelanto que anticipa la intensidad de lo que se verá en pantalla.

El emotivo regreso de Virginia Lago

El reestreno de la ficción estará acompañado por la calidez y el carisma de Virginia Lago, quien volverá a ponerse al frente de Historias de Corazón para abrir las puertas de su living y reflexionar junto al público antes de cada episodio.

“¿Cómo les va? ¡Qué emoción! ¡Juro que me tiemblan las piernas! Tanto tiempo… gracias por estar allí, muchas gracias. Estoy emocionada y los abrazo fuerte, vamos a compartir pedacitos de vida”, expresará la querida conductora en su mensaje de bienvenida a la audiencia.

Sobre la superproducción brasileña, Lago no ahorrará en elogios: “Es una novela extraordinaria. Hace mucho tiempo, ¿se acuerdan? Y acá estoy otra vez contándola. Disfruten porque es una verdadera obra de arte. La vida tiene cosas buenas y otras no tanto, y además es una aventura genial.”

La cita está pactada: a partir de este miércoles 5 de agosto, las tardes mendocinas se llenan de emoción, pasión y venganza con Avenida Brasil por la pantalla de El 9 Televida.