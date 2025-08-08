Las redes explotaron con el retoque estético de Furia, la ex Gran Hermano

Juliana Furia Scaglione, la participante más polémica que pasó por una de las ediciones de Gran Hermano, se sometió a una cirugía y mostró el antes y el después en sus redes. Mirá por qué se convirtió en tendencia.

Juliana Furia Scaglione nunca no es polémica, tendencia o tema de opinión. Esta vez no fue por nada relacionado a Gran Hermano, el programa en donde ganó notoriedad pública. Este viernes la exparticipante del reality de El 9 Televida, se convirtió en lo más comentado en las redes por un cambio estético que se hizo. Mirá.

Cabe recordar que hacia finales de mayo la doble de riesgo se realizó una rinoplastia secundaria y compartió el antes y después en sus redes sociales. Y al parecer su aventura con los retoques estéticos no se limitó sólo a eso. Es que este viernes subió un video con otro antes y después de otra incursión al quirófano para una nueva intervención.

En ese momento Juliana compartió un video donde se la veía antes de la cirugía y después de la misma. “No lo puedo creer. Llegó el día. Así que está criatura se va”, explicó la ex hermanita mientras se señalaba la nariz.

Pero eso no fue todo, ya que el cirujano detalló que la mediática se realizó es una rinoplastia secundaria y Furia Scaglione comentó contenta: “No la puedo creer! Gracias DOC. Sos el uno”.

En esta ocasión, Furia Scaglione decidió modificarse los labios, para que queden más gruesos. Desde la cuenta oficial de TikTok del estudio, la profesional detalló: “¡Tuve el honor de micropigmentar a esta belleza!”.

Las redes se hicieron eco de inmediato y lo que Furia se hizo explotó en las redes, sobre todo por los memes y las referencias irónicas.