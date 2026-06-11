Las prioridades siempre claras: abandonó un móvil en vivo en el Mundial para sacarse una foto con Shakira

El periodista deportivo, Marcelo Benedetto, se encontraba transmitiendo desde el Estadio Azteca en la previa de la ceremonia inaugural cuando vio pasar a la cantante colombiana. Dejó el micrófono y corrió a buscarla frente a las cámaras.

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá dio su puntapié inicial este jueves 11 de junio, pero la primera gran perlita de la competencia no la protagonizó un futbolista, sino un reconocido periodista argentino. En la previa de la gran ceremonia inaugural en el mítico Estadio Azteca, Marcelo Benedetto se volvió la tendencia número uno en las redes sociales tras abandonar por completo una transmisión en vivo con un solo objetivo: conseguir una selfie con Shakira.

Benedetto se encontraba realizando la cobertura de campo de juego para la señal DSports, describiendo el color y los preparativos finales para el show de apertura. En ese momento, la megaestrella colombiana apareció sobre el césped junto a su equipo de trabajo luego de finalizar los últimos ensayos de su presentación. Al verla, el periodista no lo dudó un segundo, interrumpió su propio relato y lanzó una frase al aire que dejó mudos a sus compañeros en el estudio: “Es que voy por una consigna, está viniendo Shakira, la voy a buscar a Shakira”, exclamó antes de soltar el micrófono.

Cuerpo a cuerpo con la seguridad y “misión cumplida”

Toda la secuencia quedó registrada por la cámara que lo acompañaba, que no dejó de transmitir en ningún momento. Las imágenes muestran cómo Benedetto se abrió paso con decisión entre el riguroso personal de seguridad que custodiaba a la barranquillera, logró interceptarla y le pidió la foto. Con total simpatía y calma, Shakira accedió sin problemas, frenó su caminata y posó sonriente para la cámara del celular del cronista.

Al regresar frente al micrófono, el periodista celebró eufórico su hazaña y, entre risas, comparó el valor de esa fotografía con un histórico encuentro que tuvo años atrás con el boxeador Mike Tyson.

Como era de esperarse, los usuarios de las redes sociales inundaron las plataformas con memes y recuerdos. Muchos trajeron a colación que no es la primera vez que Benedetto hace esto: en la antesala de una final de la UEFA Champions League, había protagonizado un episodio idéntico para conseguir una foto con la estrella británica Dua Lipa.

Shakira y el regreso a los mundiales con “Dai, dai”

La cantante de Barranquilla es la máxima atracción de la jornada inaugural del certamen, donde presentará en vivo “Dai, dai”, la canción oficial del Mundial 2026 que interpreta junto al nigeriano Burna Boy. Este show marca el regreso triunfal de la artista a las citas mundialistas tras su icónico “Waka Waka” en Sudáfrica 2010 y sus ausencias en las ediciones de 2018 y 2022.

El show de apertura, que se transmite desde las 14:30 (hora de Argentina), le dará paso al partido inaugural de la Copa del Mundo entre el local, México, y Sudáfrica.