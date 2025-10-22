Las piedras preciosas y el diseño de joyas, los eslabones que sostienen el amor de Seyran y Ferit en Amor a Cualquier Precio

Seyran y Ferit, un amor que escribió su historia al rededor del diseño de joyas,

La primera vez que Ferit le regaló una joya de su propio diseño a Seyran, allá por la primera temporada de Amor a Cualquier Precio, muy adentro suyo el menor de Korhan sabía que eso marcaría un hito en la relación que luego, y con el tiempo, ambos sabrían construir. Así, y desde el comienzo, las joyas, el diseño y un amor fuerte como un diamante supieron mantenerse fuertes ante los embates externos y conquistar a la audiencia de El 9 Televida.

En la primera oportunidad en que Ferit le regala una pulsera hecha por él mismo y diseñada para Seyran es para pedirle disculpas por un beso robado. Por aquel entonces, la serie, Yalı Çapkını, apenas si llevaba al aire los primeros cinco episodios, pero ya se dejaba ver que ese amor, que además iba a traspasar la pantalla, sería eterno como los diamantes que el personaje de Mert Ramazan Demir usó para el brazalete, eterno.

Para cuando las joyas recobraran importancia en esta historia de amor ya estaríamos dentro de lo que es la tercera temporada de Amor a Cualquier Precio y los personajes estarían divorciados. Seyran se encuentra con Ferit en una reunión de negocios y allí él descubre que ella sigue usando el anillo que él le regaló 3 años atrás.

Y ahora, lo que se verá este miércoles también girará en torno a las joyas y a su diseño. Pero no sólo eso. Juegos de miradas y la tensión que crece entre ambos personajes de la novela de las noches más vista de Canal 9 Televida se percibe y atraviesa el aire y la pantalla.

Esme e Ifakat, como sea, se darán a la tarea de interrumpir este amor. Pero aún con todo en contra, lo que Seyran y Ferit tienen es más valioso que cualquier joya o diseño, y esta vez, están dispuestos a protegerlo y defenderlo como sea. Mirá lo que se viene esta noche en Yalı Çapkını. Acá te compartimos algunas capturas que te adelantan este momento.