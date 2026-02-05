“Las ondas del verano”, el posteo hot de Julieta Ortega en bikini que encendió las redes

La actriz causó furor con sus fotos bajo el sol: playa, relax y una lluvia de halagos en las redes.

Julieta Ortega encendió las redes con unas postales espectaculares desde la playa. A sus 53 años, la actriz se llevó todos los aplausos al mostrarse más radiante que nunca, combinando frescura y sensualidad a la orilla del mar.

En las imágenes se la puede ver con una bikini color piel, una remera blanca mojada que contornea su cuerpo y anteojos de sol, mientras camina por la orilla del mar o se recuesta sonriente en la arena húmeda.

No pasaron muchos minutos para que la publicación a la que tituló apropiadamente “Las ondas del verano“ generara una gran cantidad de likes y mensajes con elogios hacia la actriz y su figura.

Uno de los primeros en comentar fue su sobrino Dante Ortega, hijo mayor de Guillermina Valdés y de Sebastián Ortega y lo hizo con tres emojis de fuego.

“¡Que mujer más hermosa!”, “¡Increíble!”, “¡Cada día más bella!” y “¡Qué bien te queda el verano! ¡Gracias Evangelina y Palito!“, fueron algunos de los comentarios que dejaron sus admiradores.

El carrusel de fotos también generó una gran cantidad de likes de amigas de Julieta del ámbito artístico como Gimena Accardi, Dolores Fonzi, Celeste Muriega y Gloria Carrá.

Se trata de una producción fotográfica simple, pero eficaz, sin grandes estridencias ni poses artificiales o situaciones forzadas y destacándose, sobre todo, la autenticidad, espontaneidad y naturalidad en cada expresión de la actriz.