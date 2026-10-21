Las “Nara” copan todo: Telefe busca a Zaira para la conducción de un nuevo programa

En medio del gran momento personal que atraviesa tras confirmar su reconciliación con Jakob Von Plessen, Zaira Nara habría recibido una concreta y tentadora propuesta por parte de las autoridades de Telefe para hacerse cargo de un nuevo formato televisivo.

El futuro laboral de Zaira Nara podría dar un giro consagratorio en la pantalla chica. Mientras su hermana Wanda Nara brilla en la conducción del reality de cocina más visto del país, la modelo y conductora se encuentra analizando una propuesta formal para sumarse a la grilla de Telefe con un ciclo de formato internacional.

La primicia fue revelada por el periodista Ale Castelo en el ciclo digital Ya Fue Todo (Jotax Digital), donde aportó detalles exclusivos sobre las negociaciones en curso: “Hay un interés de Telefe para que Zaira Nara conduzca un programa de formato. No sabemos cuál es, pero la apuesta del canal es ver si se puede lograr concretar este formato con Zaira. Lo tengo recontra chequeado que ya hubo charlas y que se tienen que reunir físicamente para ver si pueden avanzar”, aseguró el comunicador sobre el estado actual de las tratativas.

Si bien la gerencia artística evalúa distintas opciones para potenciar su figura, en los pasillos del canal ya comenzó a sobrevolar la posibilidad de que el proyecto esté vinculado a un formato de pastelería masiva como Bake Off, un desafío que en su momento también supo tantear a conductoras de peso como Verónica Lozano.

La intimidad de la reconciliación con Jakob von Plessen

El plano profesional coincide con un momento de profunda estabilidad en la vida privada de la modelo. Tras cuatro años distanciados, Zaira Nara blanqueó su reconciliación con Jakob Von Plessen, padre de sus hijos Malaika y Viggo.

Consultada por el programa SQP (América TV) sobre cómo transitaron la noticia los más pequeños del hogar, la modelo aclaró que la decisión estuvo sumamente meditada: