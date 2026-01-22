Las Malvinas no se negocian: Ian Sielecki, emabajador argentino en Francia, paró una asamblea por un mapa erróneo

El embajador argentino en Francia, Ian Sielecki , interrumpió su exposición ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional de Francia y pidió que taparan la parte del mapa que identificaba las Islas Malvinas como parte del Reino Unido . El video que muestra su defensa por el suelo nacional del sur de inmediato se volvió viral. En el video se ve a un funcionario colocando un adhesivo sobre las islas para tapar esa referencia que el funcionario designado por el presidente Javier Milei denunció ante la Asamblea Nacional francesa.

Sielecki ocupa la embajada en París desde mayo de 2024. El Poder Ejecutivo lo nombró “funcionario de la categoría A” con rango de embajador extraordinario y plenipotenciario por el Decreto 401/2024, con fecha 13 de mayo de 2024 y publicación el 14 de mayo de 2024. En abril de 2025, el Gobierno lo designó además embajador ante el Principado de Mónaco “sin perjuicio” de su rol en Francia, según el Decreto 279/2025.

Todo se sucedió este miércoles en el marco de la Asamblea Nacional Francesa. Al momento en el que Sielecki estaba siendo presentado por Bruno Fuchs, presidente de la comisión de Asuntos Extranjeros de la Asamblea Nacional, este notó que el mapa ubicado detrás de él marcaba las Islas Malvinas y, entre paréntesis, las iniciales “R-U”, en referencia al Reino Unido.

El embajador argentino se dio vuelta varias veces y contempló el detalle con cierto asombro y desconcierto, por lo que, al momento de comenzar a hablar ante la Asamblea, agradeció la oportunidad de formar parte y pidió rápidamente que se corrigiera el mapa, ya que de lo contrario no continuaría con su exposición.

“Me siento profundamente honrado de estar hoy aquí entre ustedes y por el interés que muestran actualmente por la Argentina. Debo decir que ese interés se manifestó mucho últimamente por parte de numerosos franceses, en particular actores mediáticos, políticos y económicos”, manifestó al inicio de su discurso.

El embajador argentino en Francia amplió: “Es un momento importante. Sin embargo, lamentablemente debo señalar que existe un pequeño problema, señor presidente, que, en realidad, es un gran problema para mi país. Acabo de notar que estoy sentado frente a un mapa que muestra a las Islas Malvinas y el Atlántico Sur como si formaran parte del territorio del Reino Unido“.

“Acabo de ver que muestran las Islas Malvinas como parte del Reino Unido” Durante la Asamblea Nacional, el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, dijo que hablar frente a un mapa que no reconoce las islas como argentinas “implica legitimar una vulneración a la soberanía”. pic.twitter.com/DZ6pXKp7G7 — Corta (@somoscorta) January 22, 2026

“No puedo, en mi carácter de representante del Estado argentino, expresarme libremente frente a ese mapa, ya que hacerlo implicaría legitimar una situación que constituye un atentado contra la soberanía de mi país, contra la dignidad misma de la Argentina y, sobre todo, una violación flagrante del derecho internacional”, aseveró Sielecki.

El argentino reclamó que se trataba de “un problema grave en distintos niveles, especialmente desde el punto de vista jurídico”, a lo que Fuchs lo interrumpió y replicó: “Entre paréntesis, todos sabemos que se trata de un territorio en disputa, no se lo ha atribuido, como usted dice en ese mapa”.