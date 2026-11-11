“Las hemos pasado todas”: el conmovedor adiós de Cacho Deicas a Marcos Camino tras su trágica partida

a trágica muerte de Marcos Camino a los 76 años sigue generando réplicas de dolor y homenajes en todo el país. Tras conocerse la partida del emblemático acordeonista de Los Palmeras, Rubén “Cacho” Deicas rompió el silencio con una sentida carta publicada en sus redes sociales.

El fallecimiento de Marcos Camino en un estudio de grabación en Santa Fe impactó de lleno en el corazón de la cumbia argentina. En medio de los numerosos mensajes del ambiente artístico, una de las publicaciones más esperadas era la de Rubén “Cacho” Deicas, la voz que acompañó al acordeonista durante más de cinco décadas al frente de Los Palmeras.

“Una vida entera compartiendo buenos y malos momentos”

Con una fotografía que los muestra a ambos compartiendo una mesa vestidos de gala tras un show, Deicas resumió la enorme trayectoria que construyeron codo a codo: “Una vida entera compartiendo buenos y malos momentos, las hemos pasado todas. Tuvimos la suerte de poder lograr cumplir muchos anhelos juntos”, comenzó expresando el cantante a través de su cuenta de Instagram.

Abriéndose paso entre la pena, Cacho le dedicó unas palabras directas a la memoria de su excompañero: “Hoy toca despedirme de un compañero de la vida. Con respeto, de parte mía y de toda mi familia, les acompañamos en sentimiento a sus seres queridos, así como a los seguidores que comparten esta pérdida tan grande… A los que hicimos todo para llevarles una felicidad que hoy se convierte en tristeza. Que en paz descanses, Marcos”.

Más de 50 años de historia y un distanciamiento doloroso

El mensaje de Deicas cobró un significado aún más profundo al considerar los difíciles momentos que atravesó el vínculo en el último tiempo. Luego del ACV isquémico que sufrió Cacho a comienzos de 2025 y su posterior salida de la banda, la sociedad entre ambos se quebró, derivando en un distanciamiento que afectó intensamente a los dos músicos.

El propio Camino había confesado meses atrás en la Televisión Pública el dolor que le provocó esa separación: “Yo lo sufrí mucho, muchísimo. Hasta tuve un principio de depresión, porque veníamos trabajando muy bien y se destruyó un esfuerzo de 52 años”. A pesar de las diferencias y los caminos separados en el tramo final, el adiós de Deicas ratificó que el legado que crearon juntos permanecerá por siempre en la memoria popular argentina.